Comerciantes y equipo municipal organizan la segunda edición de la Feria de la Carne

La segunda edición de la Feria de la Carne empezó a tomar forma en una reunión organizativa que mantuvieron integrantes del equipo de gestión del intendente Jorge Jofré y los comerciantes del rubro cárnico que formaron parte de la primera experiencia. La mesa sirvió para repasar cómo había funcionado aquella jornada y para avanzar en la logística de la nueva, que se hará el sábado 5 de diciembre, de 7 a 13, en las instalaciones del Mercado Frutihortícola.

Uno de los primeros puntos fue la fecha. Alejandro García, encargado del mercado, explicó que se eligió pensando en el calendario de los vecinos: "Para esa fecha muchos de los empleados de comercio también ya van a estar cobrando sus haberes y estamos a días de Navidad, Año Nuevo, las fiestas de fin de año, donde los vecinos y vecinas están haciendo despedidas de año en sus trabajos, con sus amigos, con sus familiares".

"Es un momento de encuentros, por lo cual todos estos aspectos se tuvieron en cuenta para definir esta fecha y poner en valor el trabajo que hizo el equipo de la gestión del intendente Jofré para el primer evento", agregó.

En la reunión también quedó confirmada la participación de las mismas 11 carnicerías de la primera feria, que volverán a compartir el espacio con los puestos de frutas, verduras, hortalizas y artesanías. La organización trabaja además para incorporar entre dos y tres empresas nuevas del sector, junto con comerciantes de quesos, huevos y otros productos.

La novedad salió de la propia charla con los empresarios. José Olmedo, subsecretario de Gobierno, contó que los sorteos fueron una propuesta de los comerciantes: "Es algo que surgió en esta reunión que se acaba de llevar a cabo y es un plus que quieren dar los empresarios, que están muy contentos por el éxito que tuvieron en la primera edición. Por eso surge esta segunda edición, y ellos quieren devolverle a cada comprador con estos sorteos que vamos a realizar durante toda la jornada".

Olmedo precisó que la modalidad se informará más adelante, aunque adelantó que todos los que compren ese día van a participar y que los premios estarán vinculados a lo que se ofrece en la feria, en este caso, carne.

Hacia el final, García dejó la invitación abierta a toda la ciudad. "Que vengan lo más temprano posible, a caminar, a visitar cada uno de los emprendimientos de carne y todos los otros puestos de frutas, verduras, artesanías y otros productos. Va a ser un paseo, un día festivo, y van a poder hacer rendir sus pesos para comprar para las fiestas, para la semana o para el mes", invitó.



