Se trata del establecimiento que se encuentra en el barrio Parque Urbano de la ciudad de Formosa, donde se atendieron a más de 220 niños y niñas del Primer Ciclo del Nivel Primario, a quienes está dirigida esta cobertura que visitó a 11 escuelas.

La Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N° 496 “Pablo Pizzurno” recibió, en la mañana de este jueves 26, al Programa de “Salud Bucal Escolar”, impulsado por el Gobierno de Formosa, a través de una articulación entre los Ministerios de Desarrollo Humano y Cultura y Educación.

Orientado a los niños y las niñas del Primer Ciclo, correspondiente al primero, segundo y tercer grado, se fundamenta en la prevención y el cuidado de los dientes.

El subsecretario de Educación Luis Ramírez Méndez, al acompañar la jornada de trabajo, destacó la articulación entre los organismos provinciales, mediante la cual se ideó e inició en septiembre con esta actividad en establecimientos primarios.

E indicó que demandó varias jornadas atender a los escolares, “siempre y cuando los padres de ellos autoricen. Así que es un programa muy importante para las familias, como hicieron saber los directores de las escuelas que ya fueron visitadas”.

En tanto que, antes de comenzar con la atención odontológica, a los padres también se les brinda una charla referida a la salud bucal. Por lo tanto, de esa manera, ellos participan porque se los integra a través de esta política pública basada en “la justicia social”, por parte de un “Estado provincial presente” con su pueblo.

Acerca del diseño y los objetivos trazados para este programa, el doctor Jorge Aranda, quien es director de Salud Bucodental, dijo que, en este primer contacto con los niños, en un sillón odontológico se los atiende de una manera que no es traumática para ellos, porque “no traemos jeringas ni tampoco el torno”.

Se les realiza “un cepillado mecánico y una topicación con flúor, es decir, se pincela a cada diente temporario”. Durante este procedimiento, añadió que también se hace hincapié en el “primer molar permanente”, el cual “aparece a los seis años de edad”, con el fin de “protegerlo con una capa de resina, conocida como un sellante de fosas y fisuras para proteger al diente y hacerlo más resistente a las caries”.

Por otro lado, siguió diciendo que en total 11 escuelas visitaron el programa que cerró en esta jornada, se atendieron a “705 niños y niñas. Mientras que, en particular, en la Escuela N° 496 fueron alcanzados 224 escolares entre los turnos mañana y tarde”.

A su turno, la directora del establecimiento escolar, la profesora Norma Beatriz Ojeda, dijo que estaban “felices” por recibir en la institución esta cobertura en materia de salud bucal. Para ello, se acondiciona un aula, donde los profesionales estuvieron atendiendo.

Y consideró que esta iniciativa es muy positiva porque “los beneficia de forma directa a ellos, cuidando sus dientes”, sabiendo también lo que significa y demanda económicamente ir al odontólogo para las familias, ya que cada “tratamiento es muy costoso”.

Otra arista fundamental, aparte de lo monetario, es que, con esta actividad, a los del Primer Ciclo se les enseña a cuidar sus dientes, cerró.







