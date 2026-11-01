Durante la jornada se fortalecieron las herramientas para detectar situaciones de riesgo y se acordaron estrategias de trabajo conjunto con el servicio telefónico de prevención, a fin de garantizar una intervención oportuna y el acompañamiento de las personas que lo necesiten.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Salud Mental y Prevención de Adicciones, llevó adelante este miércoles 18, una jornada de capacitación sobre prevención del suicidio, destinada al personal del centro de salud “Dr. Jorge Mario Krimer”, de la ciudad de Formosa.

La actividad estuvo a cargo del equipo de coordinación de la línea 135 y estuvo orientada a mejorar la capacidad de respuesta del personal sanitario ante situaciones de riesgo suicida, mediante la detección temprana, la intervención adecuada y el acompañamiento oportuno.

Durante el encuentro se brindó información sobre el funcionamiento del servicio telefónico y los mecanismos de articulación con los establecimientos sanitarios. Además, se generó un espacio de intercambio en el que los participantes compartieron experiencias y analizaron distintas situaciones críticas que se presentan cotidianamente en el ámbito laboral.

Al respecto, la directora provincial de Salud Mental y Prevención de Adicciones, licenciada Selena Copponi, destacó la importancia de fortalecer la preparación de los equipos de salud para dar respuestas integrales ante estas situaciones.

“Estas capacitaciones nos permiten no solo brindar conocimientos, sino también construir estrategias de intervención junto a los equipos de salud. Es fundamental que cada trabajador pueda reconocer una situación de riesgo, saber cómo actuar y contar con los recursos necesarios para acompañar a la persona de manera oportuna”, expresó.

Asimismo, Copponi destacó que otro de los aspectos centrales de la jornada fue fortalecer la articulación entre el centro de salud y la línea 135, mediante estrategias de trabajo conjunto que permitan mejorar la detección, la atención y el seguimiento de las personas en situación de riesgo.

“La prevención del suicidio es una responsabilidad de todos. Por eso, es necesario continuar fortaleciendo el trabajo en red, promoviendo la escucha, la contención y el acompañamiento, porque una intervención a tiempo puede marcar una diferencia muy importante en la vida de una persona”, remarcó Copponi.

Cabe recordar que la provincia de Formosa cuenta con dos números telefónicos gratuitos para la prevención del suicidio: el 135, destinado a llamadas realizadas dentro del territorio provincial, y el 0800-888-3364, disponible desde cualquier punto del país. Ambos servicios funcionan las 24 horas, todos los días del año, y brindan orientación, contención y acompañamiento profesional ante situaciones de crisis emocional o riesgo suicida.



