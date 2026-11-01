Capacitación gratuita sobre Inteligencia Artificial para comerciantes y emprendedores

Se trata de una capacitación gratuita junto a la Fundación Coca-Cola.

Con el objetivo de acercar herramientas de innovación tecnológica al sector productivo local, el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y la Subsecretaría de Desarrollo Económico, acompaña la llegada de la iniciativa “Coca-Cola impulsa tu negocio”, una propuesta de la Fundación Coca-Cola enfocada en la formación práctica en Inteligencia Artificial (IA).

El encuentro presencial y gratuito se llevará a cabo este jueves 12 de noviembre, a las 19 horas, en el Galpón “G” del Paseo Costanero. Está destinado a comerciantes, emprendedores y al público general interesado en optimizar sus actividades y explorar nuevas oportunidades de crecimiento comercial.

Aprendizaje práctico y sin requisitos previos

La jornada no requiere conocimientos técnicos previos y busca acercar soluciones tecnológicas para la gestión cotidiana de proyectos y comercios.

Durante el taller, los asistentes trabajarán sobre los siguientes contenidos principales: introducción a la Inteligencia Artificial: conceptos básicos aplicados al entorno comercial; construcción del primer agente de IA: pasos iniciales para automatizar y organizar tareas cotidianas; prompting e instrucciones eficientes: cómo formular requerimientos claros para obtener mejores resultados de la IA; casos y ejemplos prácticos: soluciones concretas enfocadas en la optimización de procesos y ventas.

Los cupos son limitados y las reservas pueden gestionarse completando el formulario de inscripción a través del sitio web oficial: cocacolaimpulsatunegocio.com.ar/registro-evento.







