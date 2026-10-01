Cancelan contrato con empresa Mi Primera Casa SA

De ahora en adelante, se hará cargo un “Nuevo Desarrollador Inmobiliario”, para continuar con el Proyecto, por lo que, desde la Defensoría del Pueblo, se sugirió a quienes hayan adquirido un lote y tengan dudas o necesidad de un correcto asesoramiento legal, concurrir por ante la Institución-

El día viernes 30 de octubre del corriente año, se llevó a cabo una nueva -Reunión Informativa- en la Sede de la Defensoría del Pueblo con los actuales propietarios del Loteamiento -Los Búfalos- ubicado camino a Mojón de Fierro, cerca del barrio Antenor Gauna, Sr. Diego Jorge Reynal Ayerza y sus hijos: Ignacio, Tomas y Diego todos Reynal Ayerza, acompañados por el Agrimensor Héctor Walter Barrientos, quienes fueron recibidos por el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, la Defensora Adjunta Sylvina M. Portillo y Asesores Letrados del Organismo. En la misma, se detalló que en la actualidad el proyecto de loteo para la venta de terrenos denominado “LOS BUFALOS 1”, avanzó con el Visto Bueno Municipal de la División del Campo, consistente en seis (6) parcelas de 100 hectáreas cada una aproximadamente, que se encuentran dentro del Ejido Municipal, aclarando que el terreno tiene 2500 hectáreas aproximadamente y que el paso siguiente será el pedido de Cambio de Zonificación de La Parcela 3 -de 99 hectáreas que se destinará al proyecto BUFALOS 1-ante el Consejo Deliberante de la Ciudad de Formosa, para obtener el Cambio de Zona de Quintas a Zona Residencial 3, considerándose que esto podría ser aprobado antes de fin de año. Una vez obtenido el “Cambio de Zonificación”, gestionarán ante los Organismos Catastrales Competentes, la aprobación del Plano de Mensura y Parcelamiento de 1500 lotes de 10 x 30 metros, que se destinarán al loteamiento del desarrollo inmobiliario en cuestión y que concretarán también, los Proyectos de Factibilidad de provisión de agua potable y energía eléctrica, comprometiéndose a presentar los mismos en el transcurso de la semana próxima, con la documentación respaldatoria de lo afirmado por los propietarios. Por otra parte, el Sr. Diego Jorge Reynal Ayerza aclaró que dio por terminado el contrato que los vinculaba con la Empresa MI PRIMER CASA S. A. como Desarrollador Inmobiliario, encontrándose en gestiones para contratar otro Desarrollador Inmobiliario para continuar con el proyecto y que se contactarán con los reclamantes, a fin de ir solucionando individualmente caso por caso, toda vez que existen a la fecha, una gran variedad de situaciones. El Ombudsman Provincial, les advirtió que, Institucionalmente continuaremos trabajando con la Dirección de Catastro Municipal y Provincial, con el objetivo de que las personas que hayan adquirido lotes de terrenos en su momento a la Empresa Mi Primer Casa S.A., “regularicen definitivamente su situación, ya sea mediante el reintegro de las sumas de dinero pagadas más intereses o en su defecto, a través de la firma de documentos diversos que les garanticen la obtención, no solamente del título de propiedad de los lotes en cuestión, sino también, de que los mismos tengan los servicios de agua potable, cloacas, energía eléctrica, apertura de calles, entre otros, conforme a las Ordenanzas y Normativas Vigentes en nuestra Provincia”. Por último, señaló el Funcionario Provincial que, las irregularidades en la venta de lotes en nuestra ciudad han crecido este año de manera exponencial, ante la imperiosa necesidad de las familias por acceder a una vivienda propia, toda vez que, el Gobierno Nacional ha paralizado la obra pública en todo el país, por lo que, fideicomisos y grandes propietarios de tierras, ven en el fraccionamiento de terrenos un negocio sumamente lucrativo, pero al encontrarse que deben cumplir con una serie de requisitos que importan desembolsar importantes inversiones de dinero para poder estar a derecho y no al margen de la ley, proceden lamentablemente a la venta de los lotes de manera irregular, abusándose de la necesidad de las franjas sociales más carenciadas, como así también, de los consumidores de clase media, por lo que, continuaremos trabajando para evitar estas situaciones irregulares.



