La jornada fue calificada como “un día histórico” para la comunicación formoseña.

En el marco del Día de la Militancia Peronista, Canal 3 Formosa realizó el lanzamiento de su señal satelital, un avance que permitirá ampliar el alcance de la televisión pública provincial y acercar sus contenidos a más formoseños.

La iniciativa fue destacada por el subsecretario de Comunicación Social, Sergio Recalde, quien se refirió a la importancia de este acontecimiento durante una entrevista realizada en el Estadio Cincuentenario, antes del acto encabezado por el gobernador Gildo Insfrán para conmemorar la fecha.

“Es un día histórico para todos los que soñamos con este momento”, expresó el funcionario, al recordar que el objetivo del proyecto siempre fue llegar a todos los rincones de la provincia y mantener una comunicación cercana con la comunidad.

En ese sentido, Recalde señaló que, desde el inicio de la gestión, uno de los propósitos del gobernador Insfrán fue recuperar la comunicación y ponerla al servicio de todos los formoseños. Asimismo, destacó el trabajo realizado durante los últimos años y el compromiso del equipo humano que hizo posible concretar este objetivo.

“En el Día de la Militancia Peronista, esta es nuestra militancia, nuestro acompañamiento a la gestión del gobernador Insfrán”, manifestó.

El subsecretario también sostuvo que la puesta en marcha de la señal satelital representa el resultado de una política pública orientada a garantizar el acceso a la información y ampliar las posibilidades de elección de los ciudadanos respecto de los medios a través de los cuales desean informarse.

Finalmente, agradeció especialmente a la directora de Contenidos de Canal 3, Sandra Beckley, y al Gobierno de la provincia de Formosa por hacer posible este avance, que busca garantizar que la televisión pública esté al alcance de todos los formoseños.



