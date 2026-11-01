Convocados por el Instituto de Asistencia Social (IAS) y el Gobierno provincial, un equipo de 15 artistas, artesanos, herreros y carpinteros del grupo “Meraki” trabaja intensamente en la puesta a punto de las más de 200 piezas creadas por Fernando Pugliese.

De cara al tradicional encendido de luces y la inauguración oficial de “Formosa Brilla” previstos para el próximo martes 8 de diciembre, avanzan los trabajos de restauración integral del pesebre hiperrealista ubicado la Plaza de las Banderas del Paseo Costanero “Vuelta Fermoza” de la ciudad capital.

Al respecto, la responsable de la restauración, Victoria Fleitas, explicó las distintas etapas del proceso que comenzó en los primeros días de noviembre y precisó que “se sacan todas las piezas de lo que es el pesebre tradicional y se empieza la primera semana con la limpieza; se ven cuáles son las averías que tiene cada una y a continuación se las lava, se las lija y luego el período de restauración de fibras de todas las piezas que están rotas o deterioradas por el clima”.

Asimismo, indicó que “el grupo Meraki se conforma de artistas, artesanos, herreros, carpinteros y también profesores de arte, siendo 15 integrantes en total” y detalló que “la cantidad de piezas que tiene el pesebre oscila entre 150 y 300, entre las más grandes y chiquitas que incluyen frutas, palmeras y los personajes más importantes que son todos los animales y las figuras humanas”.

Cronograma rumbo al 8 de diciembre

En cuanto a los plazos establecidos, Fleitas confirmó que todo estará completamente renovado “antes del 8 de diciembre, que es la inauguración oficial de ‘Formosa Brilla’, donde también se prenden las luces de la Costanera, de toda la avenida 25 de Mayo y el árbol de 30 metros que tenemos aquí”.

Finalmente, adelantó que una vez concluida esa etapa “el equipo continuará con las aves que se encuentran dispuestas en diferentes espacios y terminamos con la obra de La Última Cena, que está al principio del paseo”, concluyó.



