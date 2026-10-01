Ataque informático provincial: Se avanza progresivamente en la restauración y normalización de los servicios digitales

Los equipos técnicos de la UPSTI, junto con especialistas externos, continúan trabajando en la recuperación de los sistemas.

En la mañana de este lunes 2, a través de un comunicado oficial, el Gobierno de Formosa informó que se avanza progresivamente en la restauración y normalización de los servicios digitales provinciales, luego del ataque informático sufrido el pasado sábado 31 de octubre que afectó su infraestructura tecnológica.

El comunicado, también sostiene que los equipos técnicos de la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información (UPSTI), junto con especialistas externos, continúan trabajando en la recuperación de los sistemas, priorizando los servicios fundamentales y verificando las condiciones de seguridad necesarias para su funcionamiento.

Asimismo, indica que el restablecimiento de los demás servicios continuará de manera gradual, informándose los avances a través de los canales oficiales.

El Gobierno de la provincia de Formosa informó a la ciudadanía que su infraestructura tecnológica ha sido objeto de un ataque informático que afecta el normal funcionamiento de los sistemas digitales de la Administración Pública Provincial.

Ataque

Cabe recordar que el pasado sábado 31 de octubre, la infraestructura tecnológica ha sido objeto de un ataque informático que afectó el normal funcionamiento de los sistemas digitales de la Administración Pública Provincial.

A raíz de dicha situación, se dispuso la suspensión temporal y preventiva de los servicios digitales provinciales, con el propósito de contener el incidente, evitar su propagación y preservar la integridad de los sistemas y de la información.

A partir de ese momento, equipos técnicos especializados trabajan en la evaluación del alcance del ataque, la protección de la infraestructura y la recuperación de los sistemas afectados.



