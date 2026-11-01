• Fue el resultado de una minuciosa investigación

Integrantes de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales aprehendieron a un hombre y secuestraron una motocicleta que habría sido utilizada en un intento de robo a mano armada, en un comercio de venta de teléfonos celulares y accesorios del barrio Libertad, de esta ciudad.

El hecho se registró días atrás cuando un motociclista ingresó a un local comercial con casco protector colocado y profirió amenazas con un arma blanca, con la intención de apoderarse de objetos de valor pero escapó al no lograr su cometido.

A partir de la denuncia, los investigadores desplegaron distintas tareas de campo, que incluyeron entrevistas con vecinos, relevamiento y análisis de registros fílmicos, técnicas que hicieron posible reunir elementos de interés para la causa.

Como resultado de las diligencias investigativas, los policías aprehendieron al presunto autor y secuestraron la motocicleta que habría utilizado para desplazarse durante la comisión del ilícito, quienes quedaron a disposición de la Justicia provincial, en el marco del delito por “Tentativa de robo a mano armada”.