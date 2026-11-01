Aprehendieron a un hombre por maltrato animal y secuestraron un arma de fuego y municiones

Los procedimientos se realizaron en el barrio 40 Viviendas

Efectivos de la Comisaría Agente Ramón Vargas de Laguna Naineck realizaron dos allanamientos que culminaron con la detención de un hombre de 43 años y el secuestro de un rifle calibre 22 y siete municiones.

Las diligencias se concretaron el viernes último por la mañana, en un inmueble del barrio 40 Viviendas, en cumplimiento de órdenes judiciales vinculadas a una causa por presunta infracción a la Ley Sarmiento 14.346 de Protección a los Animales, que sanciona a quienes comenten maltrato o actos de crueldad contra los animales.

Durante uno de los procedimientos no se hallaron elementos de interés para la investigación. En tanto, en el segundo allanamiento los uniformados detuvieron a un hombre de 43 años y encontraron seis cartuchos calibre 22 en uno de los cajones de un ropero.

Asimismo, en el patio de la vivienda hallaron un rifle calibre 22, sin marca ni numeración visible, con capacidad para 10 cartuchos y una munición en su interior.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del arma de fuego y las siete municiones. A todo esto, el personal de Policía Científica de la Unidad Regional Cuatro realizó la documentación fotográfica de los elementos incautados.

El detenido y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones.



