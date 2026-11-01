Este comportamiento obedece a que los salarios pierden frente a la inflación, a las tarifas de servicios públicos, al precio de los medicamentos, al incremento de los combustibles y a que los alquileres están absorbiendo un gran porcentaje de sus ingresos, y la gente solo llega a las primeras semanas del mes para luego endeudarse y cubrir así sus necesidades básicas -

El Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, en noviembre de 2026, el poder adquisitivo de los consumidores argentinos registra una retracción real sostenida debido al desfasaje entre los ingresos y el costo de los servicios básicos, lo que mantiene al consumo masivo por debajo de los niveles de 2023. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indica que, en lo que va de 2026 frente al mismo período de 2025, los salarios privados registrados cayeron un 2,9% en términos reales, mientras que los públicos nacionales retrocedieron un 6,4% y los provinciales un 1,8%. En este contexto existen graves dificultades para llegar a fin de mes, en este sentido, Zentrix Consultora señala que el 67,7% de los encuestados se queda sin ingresos antes del día 20 del mes y el 80,6% percibe que su sueldo pierde frente a la inflación. El mismo relevamiento muestra que el 59,4% de los consultados contrajo deudas o tomó créditos en los últimos seis meses principalmente para cubrir alimentos, tarifas y salud. Desde el Organismo de la Constitución, se rechazaron las afirmaciones del Ministro de Economía, Luis Caputo, quien negó que la caída de ventas responda a una pérdida del poder adquisitivo, sosteniendo que los hogares dejaron de adelantar compras como cobertura inflacionaria y que hoy "la gente no está apurada por consumir" porque existe mayor estabilidad. Gialluca, señaló que más allá de las disputas políticas, los indicadores públicos y privados confirman que el mercado interno no consigue recuperarse. En ese sentido, el relevamiento de la consultora Scentia reveló que el consumo masivo cayó 1,2% interanual en septiembre y retrocedió 1% respecto de agosto. De esta forma, acumula una contracción del 2,7% durante los primeros nueve meses del año. El panorama también es negativo en la medición de NielsenIQ. La consultora registró una contracción interanual del 5,8% en las ventas medidas en volumen durante el bimestre agosto-septiembre. Los alimentos retrocedieron 3,2%, mientras que las bebidas registraron una caída del 9,8%. Sin embargo, la debilidad de la demanda se observa en los hábitos de compra. Los consumidores reducen cantidades, buscan promociones, reemplazan primeras marcas por alternativas más económicas y postergan adquisiciones que no consideran indispensables. Por lo tanto, la menor frecuencia de visitas a los supermercados no necesariamente responde a una mayor previsibilidad económica, sino a la necesidad de administrar ingresos cada vez más ajustados y escasos. La explicación de Caputo expone la distancia entre el relato económico del Gobierno Nacional y la realidad de millones de argentinos. Con el consumo en retroceso, los ingresos que se agotan antes de fin de mes y cada vez más hogares obligados a endeudarse para cubrir sus necesidades básicas, la falta de compras no es una señal de tranquilidad ni de confianza en la economía. Es el resultado de un modelo en el que cada vez más argentinos tienen que elegir ¿qué dejar de comprar? porque ya no pueden pagar; y mientras el ministro interpreta esa caída como un síntoma de estabilidad, el mercado interno sigue pagando el costo del ajuste.