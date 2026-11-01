Activa intervención comunal en espacios verdes de la ciudad

La Dirección de Parques y Espacios Verdes de la Municipalidad capitalina, acentuó su tarea este miércoles en plazas, plazoletas, parterres, paseos y predios distribuidos por la ciudad, poniéndolos a puntos con tareas de mantenimiento general, limpieza, embellecimiento y el cuidado de árboles previo a un trabajo de inspección.

El desmalezado de grandes predios y espacios lindantes a escuelas, capillas y centros de salud se ejecuta de manera permanente, en la fecha en los barrios Namqom, Bernardino Rivadavia, Guadalupe, San Pedro, Luján, 8 de Marzo, Virgen del Rosario, Santa Rosa, Villa Hermosa, 1° de Mayo y 20 de Julio. Asimismo en plazoletas, platabandas y parterres de las avenidas Néstor Kirchner, desde Av. Gendarmería Nacional a Pantaleón Gómez, e Independencia.

Por su parte, los trabajos de jardinería y mantenimiento se llevaron a cabo en la plaza del B° Eva Perón, en la capilla Santa Rita del B° Venezuela, sobre las avenidas Raúl Alfonsín, 28 de Junio, Pueyrredón, Juan D. Perón (norte) y Gob. Gutnisky. Además en la Rotonda de la Cruz, Plaza San Martín, Mástil Municipal, Paseo La Estación, Plaza Las Araucarias y dependencias comunales.

En lo que respecta a los riegos, se hizo lo propio en el Paseo de los Emprendedores (mercadito), sobre las avenidas Pantaleón Gómez, González Lelong, 9 de Julio y Arturo Illia, y en otras plazas y paseos distribuidos en la ciudad.

Finalmente, los trabajos de poda correctiva, previa inspección, se ejecutaron sobre tres ejemplares en el B° Divino Niño, y en los barrios Virgen del Rosario, Vial, San Francisco, Independencia, Illia 2, Malvinas Argentinas y Cono Sur, uno en cada conglomerado, complementando con un destronque en el B° San Miguel.



