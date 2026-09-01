Zanin reconoció la visión de Insfrán: “Cada obra fortalece el desarrollo y genera nuevas oportunidades para los formoseños”

El presidente de la Federación Económica de Formosa (FEF), CP Enrique Zanin, participó, invitado por el Poder Ejecutivo Provincial, de las inauguraciones encabezadas por el gobernador de Formosa, Dr. Gildo Insfrán, en la localidad de Laguna Blanca, donde se concretó la entrega de 80 viviendas y quedaron habilitadas las obras de refacción y ampliación del Juzgado de Paz.

Zanin destacó la importancia de estas realizaciones y reconoció la visión del gobernador Gildo Insfrán de impulsar un desarrollo que alcance a las distintas comunidades del territorio provincial, fortaleciendo la infraestructura y generando mejores condiciones de vida para las familias.

“Cuando una comunidad recibe viviendas, infraestructura y mejores servicios, no solamente estamos hablando de obras. Estamos hablando de crecimiento, de oportunidades y de condiciones que también favorecen el movimiento de la economía local”, expresó el titular de la FEF.

En ese sentido, remarcó que la inversión pública tiene un impacto que alcanza también al comercio, los servicios, las pequeñas y medianas empresas y al conjunto de la actividad económica de cada localidad.

Zanin sostuvo que “hay que reconocer una visión de provincia que, bajo la conducción del gobernador Gildo Insfrán, ha mantenido una mirada integral del desarrollo, llevando infraestructura y oportunidades a cada punto del territorio formoseño”.

Finalmente, el presidente de la Federación Económica valoró especialmente que estas políticas permitan fortalecer las comunidades del interior y generar condiciones para que el crecimiento económico pueda desarrollarse con mayor infraestructura, servicios y oportunidades.

“Desde el sector privado valoramos cada acción que contribuya al desarrollo de nuestras localidades, porque una provincia que crece de manera equilibrada también fortalece a quienes producen, comercian, invierten y generan trabajo”, concluyó Zanin.