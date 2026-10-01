Villafañe: Detuvieron a hombre acusado de lesionar a adolescente

• El sujeto se dio a la fuga pero fue atrapado por la Policía

El personal de la Comisaría Mayor Edmundo Villafañe aprehendió a un hombre acusado de lesionar a una joven, razón por la cual se le inició una causa judicial por “Lesiones en Contexto de Violencia de Género”.

El hecho se concretó durante la tarde del domingo último y de inmediato se implementó un intenso operativo de búsqueda, con la afectación de recursos humanos y logísticos para localizar al sujeto.

Como resultado de las tareas realizadas, los policías ubicaron al hombre y frustraron su fuga por campos internos de la localidad.

Tras un rápido despliegue, los uniformados lo interceptaron y aprehendieron. Luego fue trasladado hasta la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia provincial.

La Policía de Formosa recuerda que ante situaciones de violencia de género, las víctimas o personas que tengan conocimiento de estos hechos pueden comunicarse de manera gratuita al 911 o a la línea 144. (Con foto)







