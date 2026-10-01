Valoraron la labor de los médicos anestesiólogos al recordar su día

Pusieron de resalto el gran aporte que hacen a la seguridad de los pacientes en los distintos procedimientos médicos, como también su compromiso con el cuidado de la salud.

En el marco del Día Mundial del Médico Anestesiólogo, que se conmemora este viernes 16 de octubre, el ministro de Desarrollo Humano de Formosa, doctor Juan Carlos Atencia, hizo llegar un cálido y afectuoso saludo a estos profesionales, en particular a quienes se desempeñan en los efectores de la red pública de salud provincial.

“En esta fecha significativa, les quiero hacer llegar un reconocimiento especial y gran agradecimiento a cada médico anestesiólogo que, con responsabilidad, compromiso y una sólida preparación profesional, trabaja diariamente para cuidar la salud y la vida de los formoseños”, manifestó el ministro.

Asimismo, se refirió a la importancia de su tarea dentro del sistema sanitario, destacando que“es indispensable para garantizar procedimientos seguros y brindar tranquilidad a los pacientes y sus familias. Por eso, celebramos y valoramos, el valioso trabajo que llevan a cabo en cada intervención con conocimiento científico, dedicación y vocación de servicio”, expresó.

Los médicos anestesiólogos cumplen un papel esencial en los equipos de salud, especialmente en cirugías, estudios diagnósticos y otros procedimientos que requieren anestesia. Su función comprende la evaluación previa del paciente, la elección y administración de la técnica anestésica más adecuada, el control permanente de las funciones vitales (respiratorias, cardiacas y renales) y el manejo del dolor antes, durante y después de la intervención.

Además, intervienen en situaciones críticas y de emergencia, colaboran en la estabilización de pacientes y trabajan de manera coordinada con cirujanos, enfermeros y otros integrantes de los equipos médicos, con el objetivo de reducir riesgos y preservar la seguridad quienes son atendidos.

En esta fecha, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, reconoce a los anestesiólogos por su contribuciónpara el mejor funcionamiento de la red sanitaria provincial y reafirma la importancia de continuar con la formación continua de estos y de todos los profesionales, como en el fortalecimiento de los equipos de salud a fin de garantizan una atención integral, segura, gratuita y de calidad para toda la comunidad formoseña.



