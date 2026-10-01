Octubre Rosa en El Colorado

El intendente de esa localidad, contador Mario Brignole, junto a la diputada provincial Clara Doroñuk, acompañaron la actividad enmarcada en el mes de la conciencitización, socialización y prevención del cáncer de mama, con una multitudinaria convocatoria que tuvo como slogan "Juntos por la conciencia y la vida".

Se trató de una maratón 4k en la que todo el pueblo coloradense dijo presente, mostrando interés en este importante mes preventido.

"Tarde de gran convocatoria que demuestra cuánto nos importa cuidar de nuestra salud y acompañar a quienes más lo necesitan. Caminamos y corrimos unidos por una misma causa: la prevención del cáncer de mama", expresó el jefe comunal.







