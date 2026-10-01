La Fundación para la Asistencia Solidaria realizó el tercer módulo del curso sobre Acompañante Terapéutico y Neurodivergencias

La capacitación gratuita contó con la participación de más de 900 inscriptos en el Estadio Centenario de Formosa capital.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental que se conmemora cada 10 de octubre, la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS) llevó a cabo este sábado en las instalaciones del Estadio Centenario de la ciudad capital el Módulo III del curso de “Acompañante Terapéutico en Neurodivergencias y Apoyo para la Inclusión”.

La jornada formativa se desarrolló de 8 a 16 horas bajo el eje temático “Desarrollo humano, aprendizaje y neurodivergencias: fundamentos para el acompañamiento terapéutico”, congregando a más de 900 inscriptos entre familiares, docentes, maestras jardineras, profesionales de la salud y agentes del Ministerio de la Comunidad.

Al respecto, la presidenta de la FAS, Blanca Denis, expresó que “elegimos esta fecha porque se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y sabemos la trascendencia que tiene y también como política pública que lleva adelante el Gobierno de Formosa desde distintos ámbitos”.

De este modo, recordó que “desde el año pasado, mediante un convenio establecido con el Ministerio de Cultura y Educación, comenzamos a dictar estas capacitaciones para dar respuesta a la gran demanda existente”, detallando que “el objetivo central es brindar herramientas, formación y conocimientos no solo a las familias, sino también a docentes y profesionales de la salud”.

Asimismo, señaló que “así garantizamos un acompañamiento profesionalizado a niños, adolescentes e incluso adultos mayores que muchas veces carecen de un diagnóstico adecuado, permitiendo acompañarlos desde el conocimiento”.

“Esto forma parte de un eslabón más dentro de todo las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno provincial”, enfatizó.

Inclusión en el Modelo Formoseño frente a los recortes nacionales

La titular de la fundación aseguró que “es fundamental poner en valor este tipo de capacitaciones gratuitas en el contexto que estamos viviendo, donde a nivel nacional las políticas públicas de inclusión y discapacidad han sufrido fuertes recortes presupuestarios y no muestran interés en contener a las familias”.

En ese sentido, subrayó que “dentro del proyecto político del Modelo Formoseño que conduce el gobernador Gildo Insfrán, la inclusión es uno de los pilares fundamentales”, y añadió que “desde nuestra fundación acompañamos e interactuamos con los organismos del Estado para brindar herramientas esenciales para el bienestar de la comunidad”.

Cronograma y continuidad del programa

Por otro lado, Denis detalló que el programa consta de cuatro módulos con un requisito de asistencia del 90% y evaluaciones supervisadas por el Ministerio de Educación, entidad que otorga los avales y certificados correspondientes.

Respecto a la extensión territorial de la propuesta, recordó que la iniciativa también se replica en el interior provincial. “La semana pasada estuvimos en la ciudad de Clorinda con el Módulo I y una participación de casi 900 personas. En dos semanas regresaremos allí para dictar el Módulo II”, precisó.

Finalmente, anticipó que en Capital “el cuarto y último módulo lo realizaremos los primeros días de noviembre para la evaluación final, mientras que la entrega de certificaciones oficiales está programada para la primera semana de diciembre”, concluyó.

Compromiso de la ciudadanía formoseña

Por su parte, la psicopedagoga Sofía Maciel, una de las capacitadoras del módulo, puntualizó que “en esta jornada abordamos la perspectiva y la mirada que debe tener el acompañante terapéutico”.

Explicó que “tiene que ver con entender la discapacidad desde un enfoque social, saber trabajar con las familias de la persona a la que vamos a acompañar y, sobre todo, derribar barreras invisibles ligadas a prejuicios y sistemas de creencias que condicionan la empatía”.

Al concluir, celebró el compromiso de la ciudadanía formoseña ya que “afortunadamente la sociedad ha tomado conciencia y cada vez más gente se involucra, participa y quiere aprender cómo ayudar. La masiva concurrencia a este curso es un reflejo claro de ese compromiso”.







