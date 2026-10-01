La comuna prosigue con el mantenimiento y embellecimiento de espacios públicos en la ciudad

La Dirección de Parques y Espacios Verdes del Municipio local, mantienen en pie el accionar diario para el mantenimiento, puesta en orden y embellecimiento de los espacios públicos, a través del desmalezado, jardinería, higiene y mantenimiento del arbolado urbano.

En cuanto al cuidado de árboles, previa inspección, se concretaron podas correctivas en distintos puntos de la ciudad, sobre tres ejemplares en el barrio Fleming, dos en los barrios Don Bosco, Mariano Moreno, y San Miguel, y en los barrios Independencia, Villa Hermosa y Virgen del Pilar, uno en cada conglomerado. Además, se realizaron dos destronques, en los barrios Fontana y Mariano Moreno, respectivamente, con su posterior recolección.

Los trabajos de parquizado y jardinería se llevaron a cabo en las plazoletas de las avenidas Soldado Formoseño, González Lelong, 9 de Julio, Pantaleón Gómez y Gob. Gutnisky. Del mismo modo, operarios accionaron en las plazas de los barrios Juan M. de Rosas, Virgen de Itatí y República Argentina, como también en la Rotonda de la Cruz, Plaza San Martín, Paseo La Estación, Plaza Las Araucarias, Mástil Municipal y en dependencias comunales.

El desmalezado, por último, se concretó en los barrios Namqom, Antenor Gauna, Liborsi, Parque Urbano, San Pedro y Eva Perón. Además, en parterres y platabandas de las avenidas Raúl Alfonsín, Soldado Formoseño, Gob. Gutnisky, Sgto. Cabral, Pueyrredón, entre Gob. Gutnisky y Arturo Frondizi, y Ana E. de Cánepa.



