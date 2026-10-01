Investigan las circunstancias de la muerte de un niño de cinco años

El menor sufrió una lesión en una pierna tras un siniestro vial. Recibió asistencia médica en el hospital de su localidad, posteriormente en el Hospital de Laguna Blanca desde donde fue derivado al Hospital de la Madre y el Niño donde se produjo su deceso.

Efectivos de la Comisaría General Manuel Belgrano, dependiente de la Unidad Regional Cuatro, investigan las circunstancias que derivaron en la muerte de un niño de cinco años.

Según las primeras actuaciones, el jueves último el pequeño ingresó al Hospital de General Manuel Belgrano, y su madre comentó que su hijo sufrió una lesión en la pierna derecha al caer de la motocicleta en la que se desplazaba por la Ruta Nacional Nº 86 hacia una zona rural, junto a sus padres.

La herida habría sido provocada por un machete que transportaban entre sus pertenencias.

En esa oportunidad, el niño recibió curaciones, suturas y medicación en el mencionado nosocomio y habría sido dado de alta.

El viernes, alrededor de las 14:00 horas, los padres llevaron nuevamente al niño para realizarse curaciones, pero debido al intenso dolor y sangrado fue trasladado al Hospital de Laguna Blanca y de allí lo derivaron a la Madre y el Niño de Formosa, donde ingresó cerca de las 21:30 horas. Finalmente, el sábado, cerca del mediodía se informó el fallecimiento del pequeño.

Por disposición judicial, integrantes de la Comisaría General Manuel Belgrano y Policía Científica de Laguna Blanca secuestraron documentaciones médicas del hospital de esa localidad vinculada con la atención del niño, que quedaron bajo cadena de custodia y a disposición de la Justicia provincial.

A todo esto, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para las diligencias; mientras que la investigación continúa para establecer las circunstancias del hecho y determinar las eventuales responsabilidades.



