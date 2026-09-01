Insfrán encabezará el acto por el Día del Camino y del Trabajador Vial

El inicio de la ceremonia institucional está previsto para las 8.45 horas.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, presidirá este lunes 5 el acto conmemorativo por el Día del Camino y del Trabajador Vial, que tendrá lugar en la sede central de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), organismo situado en la calle Jujuy N° 599 de la ciudad capital.

Como todos los años, se contará con la participación de los trabajadores vialeros de los distintos distritos del interior provincial, junto a sus familiares, además de representantes de empresas constructoras e invitados especiales.

También, se realizará la entrega de medallas a modo de reconocimiento a la antigüedad y la labor del personal, así como se otorgarán placas recordatorias a agentes jubilados.











