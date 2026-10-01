Formosa tiene un superávit fiscal sostenido y es una de las provincias menos endeudadas del país

El informe, elaborado sobre datos oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía de la Nación, compara las cuentas públicas de las 24 jurisdicciones entre 2004 y el primer trimestre de 2026.

Un nuevo informe de la consultora Politiké analizó las ejecuciones presupuestarias de todas las provincias desde el año 2004, el cual concluyó que Formosa cerró con superávit fiscal en los 22 ejercicios comprendidos hasta 2025, un registro que en todo el país solo iguala San Juan.

Cabe remarcar que los datos son los que publica la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), un organismo que depende del propio Ministerio de Economía de la Nación.

El trabajo resaltó que la prudencia también se ve en la estructura del gasto, ya que en las últimas dos décadas, Formosa ahorró en promedio el 17% de sus ingresos corrientes, más del doble que el conjunto de las provincias, destacó la consultora.

Según el documento, ese ahorro es el que financia la obra pública sin tomar deuda y el que permite otorgar aumentos salariales por encima de la inflación sin comprometer el superávit, remarcó en ese sentido.

El recorrido de la deuda es, según Politike, el más elocuente. En 1995, la coparticipación provincial estaba embargada en un 98,5% y se destinaba más dinero a pagar la deuda que a la salud. “Hoy, la deuda formoseña equivale apenas al 1,6% de sus recursos, contra un promedio provincial del 31,2%”, contrastó.

Ese orden, subraya el informe, tuvo un destino, siendo el área de la salud la prioridad que más creció. Su peso en el presupuesto casi se duplicó en dos décadas, convirtiéndose en el segundo mayor aumento del país, agregó.

Por su parte, la educación fue el primer rubro del presupuesto provincial, se enfatizó. “La provincia sostiene con fondos propios lo que la Nación abandonó: el FONID, los rubros incentivo y conectividad docente y los comedores escolares”, marcaron.

Obra pública

En cuanto a la obra pública, el documento ubica a Formosa entre las provincias que más invierten del país. En las últimas dos décadas, la inversión por habitante triplicó el promedio nacional, porque aún con la paralización total de la obra pública nacional, la provincia siguió construyendo con recursos propios, resaltó.

Asimismo, Politiké apuntó que “el orden fiscal no se logró a costa de los salarios”. En 2025, el aumento a los estatales fue del 55%, fue el más alto del país y más de 20 puntos por encima de la inflación, recordó.

Del mismo modo, en 2026, “Formosa vuelve a ganarle a la suba de precios y el efecto alcanza también al sector privado, cuyo salario registrado fue el que más creció en todo el país en 2025, según el Ministerio de Capital Humano de Nación”.

El informe destaca, además, el 82% móvil, ratificado en la Reforma Constitucional de 2025, por el cual cada aumento a los activos se traslada automáticamente a los jubilados provinciales.

Así, la jubilación mínima provincial, de $984.000, en la actualidad duplica a la que paga la ANSES a los jubilados nacionales, aún cuando la Nación adeuda a la Caja de Previsión Social de Formosa más de $400.000 millones que por ley debe compensar, acotaron.

Para concluir, el trabajo sostiene que Formosa se desendeudó y, al mismo tiempo, sostuvo superávit, obra pública, salud, educación y salarios, a contramano de la mayoría del país. Superávit, desendeudamiento y prioridades claras: según Politiké, los resultados están a la vista.



