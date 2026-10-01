Formosa conmemoró los 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral con un fuerte compromiso territorial

A dos décadas de la sanción de la Ley Nacional Nº 26.150, la provincia puso en valor el camino recorrido en la implementación de la ESI y reafirmó el rol indelegable del Estado provincial para garantizar este derecho ante el escenario de desfinanciamiento nacional.

En conmemoración de los 20 años de la sanción de la Ley Nacional Nº 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa llevó a cabo una jornada especial en el Teatro de la Ciudad. El encuentro, desarrollado este martes 13, tuvo como objetivo recuperar el trayecto recorrido, reconocer la labor de las comunidades educativas y renovar los desafíos de esta política pública en el sistema educativo provincial.

La actividad fue organizada por el Equipo Técnico Jurisdiccional de Educación Sexual Integral, dependiente de la Dirección de Planeamiento Educativo, y contó con la presencia del ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz; la secretaria de la Mujer, Patricia Hermosilla; las diputadas provinciales Rosa Passadore y Beatriz Lotto de Vecchietti; y la concejala María Argañaraz.

Asimismo, participaron autoridades del Ministerio de la Comunidad, del Instituto Pedagógico Provincial (IPP), directores de nivel, responsables de departamentos y modalidades, el coordinador de Delegados Zonales junto a delegados y referentes de ESI, además de equipos directivos y docentes de diversas instituciones educativas. En este marco, la jornada fue declarada de Interés Legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de Formosa.

Durante el encuentro se compartieron experiencias y aprendizajes construidos en los establecimientos educativos. En ese ámbito, el ministro Julio Aráoz remarcó que “cuando hablamos de los veinte años de la Educación Sexual Integral, no estamos solamente recordando una ley. Estamos hablando de veinte años de construcción de una comunidad educativa del cuidado”, al tiempo que valoró el compromiso de docentes, equipos técnicos, estudiantes y familias que hicieron posible el crecimiento de esta política en el territorio.

El titular de la cartera educativa recordó que, desde el año 2012, Formosa inició un proceso sostenido de implementación traducido en formación docente continua y acompañamiento institucional. “No se trató solamente de capacitar, se trató de construir capacidades que permanecieran en nuestras instituciones”, enfatizó el Ministro al referirse al modelo de desarrollo educativo provincial.

Este recorrido cobra especial relevancia en el contexto actual, signado por un marcado desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional hacia las líneas de fortalecimiento de la ESI. Frente a esta retracción de recursos centrales, el Estado provincial reafirma su compromiso de sostener la presencia de la Educación Sexual Integral en las aulas formoseñas, garantizando la continuidad del trabajo de los equipos técnicos, los referentes territoriales y las acciones situadas en todo el territorio provincial.







