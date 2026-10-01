Feria Nacional de Ciencias: La delegación formoseña viajó a Jujuy

Con el financiamiento del Estado provincial para traslados y estadía, la comitiva formoseña viaja para representar a la provincia con proyectos de capital e interior.

En el marco de la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2026, la delegación de la provincia de Formosa emprendió viaje rumbo a la provincia de Jujuy para participar del encuentro correspondiente al Eje Arte. La despedida oficial de los estudiantes y docentes seleccionados se llevó a cabo este lunes 19, en la EPEP Nº 82 “Luis Gaspar Ruiz”, de la ciudad capital.

Al respecto, el subsecretario de Educación del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, Luis Ramírez Méndez, resaltó el orgullo al expresar que “nuestros estudiantes formoseños van a demostrar y van a brillar como lo hacen siempre”.

Asimismo, valoró la decisión del gobernador Gildo Insfrán al garantizar los recursos para cubrir los gastos de traslado y estadía de los 22 integrantes que conforman la delegación.

En referencia a la representación territorial, destacó que “la investigación se desarrolló activamente en las 19 delegaciones que conforman la geografía provincial, abarcando a establecimientos de la capital y de los rincones más alejados”.

Por su parte, la coordinadora de Ciencia y Tecnología, Sandra Arrieta detalló que “la comitiva lleva cinco trabajos destacados, cuatro en competencia y uno en carácter de invitado, correspondientes a los niveles primario y secundario, con participación de Capital y el interior”.

En este marco, explicó que “una de las fases, la N°4 que tenía que ver con Escuela Debate, se suspendió” y lamentó que “desde el Gobierno nacional se recortó parte de la feria y, como así se recortó el número de trabajos, también se recortó el número de fases”.

De este modo, señaló que “es por ello que en esta oportunidad son apenas 22 personas viajando, cuando solíamos llevar en otras mejores épocas tres colectivos con aproximadamente 130 personas”, pero agregó que “lamentablemente el Estado nacional no está presente”.

Y afirmó al concluir que “este programa aún sobrevive gracias al trabajo mancomunado de algunas provincias, como Formosa, que sí sostiene su feria provincial, institucional, departamental y zonal en forma presencial”.



