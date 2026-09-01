Emoción de las familias tras la entrega de 80 viviendas: “La justicia social es una realidad” con el Modelo Formoseño

Se multiplicaron los testimonios de alegría de los adjudicados que recibieron las llaves de sus unidades habitacionales, que corresponden al programa provincial “Casa Propia-Construir Futuro”, situadas en el barrio San Blas de la localidad de Laguna Blanca.

Se vivió un momento sumamente emotivo cuando brindó su testimonio Celia Brítez, en nombre de las familias a las que la gestión del gobernador Gildo Insfrán, a través de un acto celebrado este viernes 2 en la localidad de Laguna Blanca, adjudicó con una de las 80 viviendas sociales ubicadas en el barrio San Blas de dicha comunidad del interior de la provincia de Formosa.

Su historia personal marcaba, por un lado, la alegría que significaba el hecho de haber llegado un día que era tan soñado, pero también, por el otro, el valor del trabajo, el empeño por superarse a pesar de las adversidades, proponiéndose estudiar y llegar a la meta, gracias a que también desde el Modelo Formoseño se planifican políticas públicas comprometidas “con el pueblo formoseño”, y teniendo una “sensibilidad humana de hacer de la justicia social una realidad para tantas familias como la mía”, aseveró agradecida, mirando a la cara del Gobernador.

“Hoy no es un día más para nosotros, hoy es el día en que podemos decir con la voz llena de orgullo y los ojos llenos de emoción que tenemos nuestra propia casa. Es la certeza de que todos los sueños sí se cumplen”, ya que, “hoy no puedo dejar de contar mi historia”, empezó diciendo en su discurso en el acto oficial.

Acto seguido, expuso: “Soy una mujer trabajadora, a quien desde niña le enseñaron que todo se logra con sacrificio. Pero, al ser madre soltera, todo cuesta más y no me alcanzaba solo con mi trabajo de vendedora de verduras, que recorría, con la bicicleta o la moto, casa por casa, todos los días para mantener a mis hijos”.

De la misma manera que todos los que recibieron sus viviendas, familias trabajadoras que se inscribieron soñando que llegara esta entrega, que, ante la espera, “no puedo mentir que me sentí triste y enojada, muchísimo, pero decidí estudiar gracias al Modelo Formoseño, porque en mi pueblo se dicta la carrera que a mí más me gustaba: me iba a clases, muchas veces, acompañada por mi hijo, y hoy soy profesora de Nivel Inicial”, contó.

Y agregó: “Empecé a trabajar para lo que me formé y en ese camino muchas personas que ayudaron, por eso, estoy agradecida a Dios” y “siempre decía que un día me iba a tocar recibir la vivienda, y así fue”, por lo que estaba emocionada “porque se hizo realidad ese sueño. Por eso quiero mirarlo y decirle a los ojos muchísimas gracias, señor Gobernador”.

Como una habitante de esta tierra, “gracias por su compromiso con el pueblo formoseño, su sensibilidad humana y hacer de la justicia social una realidad para tantas familias como la mía”, le expresó, apuntando que por todo esto: “Hoy me llevo mucho más que la llave de una casa, me llevo el recuerdo de saber que no estamos solos, de corazón, en nombre mío y de todas aquellas familias adjudicadas, muchísimas gracias por devolvernos la esperanza de tener nuestro propio hogar”, concluyó.

En el mismo sentido, AGENFOR dialogó con más familias a las que les entregaron la vivienda, como por ejemplo, Romina Bas, quien dijo que para ella “es un día especial por este sueño cumplido, que es un nuevo comenzar con la casa propia, así que la localidad está de fiesta”.

Y detalló que su familia está compuesta por sus hijos, su nieta y su hermana. Mientras que Leonardo Candia, por su parte, sentía una “felicidad inmensa” porque él, su mujer y sus dos hijas ahora pasarán a vivir en su nuevo hogar. Incluso todavía no podían creer esta “buena noticia” para ellos, tanta felicidad junta, añadió en el mismo sentido otra beneficiaria de apellido Rojas, quien estaba viviendo en la casa de suegra.

A su turno, Alejandro Meza, papá de dos niñas que vive con su esposa también expresó su alegría por recibir las llaves de su nueva casa. “Es un logro para las familias” de Laguna Blanca, valoró especialmenteporque demuestra que “siempre” se mira a las personas que “más necesitan” contar con el apoyo del Estado.

Puesto que ya hacía “14 años que alquilaba” añadió el hombre oriundo de Riacho He Hé. Finalmente, en el mismo sentido, agregaron Micaela Romero y Mario Paredes, al poner de relieve que ellos tenían tanta ansiedad que no podían dejar de pensar en este momento a partir de que supieron de la noticia.

Con su marido y sus tres hijas, dijo Romero: “Vengo esperando hace años este momento, por fin se dio esta oportunidad”, por lo que lloró mucho de “alegría”.

Y Paredes, tras decir que “hace dos días que no dormía”, simplemente sumó que estaba “agradecido al Gobernador y a Dios”, porque “la felicidad es inmensa”.







