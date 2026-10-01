Dos hombres fueron aprehendidos con marihuana y cocaína

El procedimiento se concretó en el marco de la lucha contra el narcomenudeo

Uniformados de la Zona Dos del Comando Patrulla de Seguridad Urbana de Clorinda aprehendieron a dos sujetos, secuestraron dinero en efectivo y varios envoltorios con estupefacientes, durante recorridas preventivas.

La intervención se realizó este miércoles, alrededor de las 4:25 horas, en inmediaciones de una cancha del barrio Aca de la segunda ciudad.

Allí, demoraron a los dos sujetos y constataron que uno de ellos tenía en su poder un envoltorio con un producto vegetal, mientras que el otro llevaba envoltorios con una sustancia blanquecina.

Ante esta situación, intervino el personal de la Delegación de Drogas Peligrosas, que realizó las pruebas de orientación y confirmó que se trataban de marihuana y cocaína.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron los envoltorios con estupefacientes, dinero en efectivo y ambos hombres quedaron detenidos a disposición de la Justicia provincial.



