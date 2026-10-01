Docentes de la UPLaB exponen en Congreso Internacional su investigación sobre cirugía de aneurismas cerebrales

El trabajo de Francisco Mannará y Javier Gardella, se presentó en el XLII Congreso Latinoamericano de Neurocirugía, en Panamá. Forma parte de un proyecto que la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) desarrolla junto al Hospital de Alta Complejidad “Juan Domingo Perón” y el Hospital Fernández.

El médico neurocirujano y docente investigador de la UPLaB, Francisco Mannarám, presentó en Panamá una ponencia titulada “Clasificación de Utilidad Endoscópica (CUE): una propuesta para objetivar el impacto clínico del endoscopio durante el clipado microquirúrgico de aneurismas intracraneales".

Se trata de un trabajo que dirige asociado a los neurocirujanos Hernán Gonza y Javier Gardella, también docentes de la Univesidad. La exposición se realizó en la sección de trabajos libres del XLII Congreso Latinoamericano de Neurocirugía (CLAN Panamá 2026), que se desarrolla del 12 al 16 de octubre en la ciudad de Panamá, ante más de un centenar de profesionales de la comunidad médica internacional.

La investigación aporta evidencia acerca de la utilización del endoscopio en cirugías de aneurismas intracraneales. El docente explicó que para tratar un aneurisma cerebral por vía quirúrgica, el neurocirujano coloca un pequeño clip en su base para excluirlo de la circulación y agregó que para hacerlo trabaja con un microscopio, que tiene puntos ciegos.

Explicó que el endoscopio, una cámara delgada que se introduce en el campo quirúrgico, permite mirar detrás del aneurisma y verificar que el clip quede bien ubicado y no comprometa pequeñas arterias vecinas.

La CUE propone un criterio para registrar de manera ordenada en qué casos y de qué forma el endoscopio modifica las decisiones durante la cirugía. Así, su aporte puede medirse y compararse, en lugar de depender solo de la impresión de cada equipo quirúrgico.

La propuesta surge de los resultados preliminares del proyecto de investigación “Eficacia y seguridad de la microcirugía asistida por endoscopía en el tratamiento de aneurismas cerebrales: un estudio comparativo”, que Mannará dirige en la UPLaB, y se ejecuta de manera conjunta con el Hospital de Alta Complejidad “Juan Domingo Perón” de la Provincia de Formosa y el Hospital Fernández de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta articulación entre la universidad y dos centros de salud de referencia busca vincular la investigación académica con la práctica clínica.

El CLAN es el principal encuentro de neurocirugía en América Latina y se organiza cada dos años. Su programa está orientado al intercambio de conocimientos, la actualización científica y el debate sobre los avances recientes de la disciplina.

La línea de trabajo ya tuvo otras instancias de difusión este año. En mayo, Mannará presentó la conferencia "Endoscopic assistance in cerebral aneurysm surgery" (Asistencia endoscópica en la cirugía de aneurismas cerebrales) en el Congreso Internacional de Neurocirugía Endoscópica y Mínimamente Invasiva IFNE+GLEN 2026, realizado en Buenos Aires del 20 al 22 de mayo y el 19 de agosto expuso en el 50° Congreso Argentino de Neurocirugía.

El proyecto sigue en ejecución y su difusión en foros de la especialidad refleja el avance de las investigaciones que se llevan adelante en la Universidad.



