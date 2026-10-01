Clorinda: Hubo detenidos y demorados en diferentes intervenciones policiales

• Los procedimientos se concretaron en distintos barrios de la segunda ciudad

Integrantes de la Brigada Investigativa del Comando de Patrulla de Seguridad Urbana y Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) detuvieron a dos personas vinculadas a causas judiciales, demoraron a otras tres por una contravención y secuestraron un carro de hierro.

El primer caso se produjo días atrás en el barrio ACA, detrás de la capilla de Clorinda, cuando los policías detuvieron a una mujer de 28 años, en el marco de una causa judicial por estafa.

En otro hecho, los investigadores observaron que dos hombres trasladaban un carro de hierro mediano en la intersección de las calles Chile y Río Negro, en el barrio 25 de Mayo.

Al advertir la presencia policial, lo abandonaron y huyeron, razón por la cual se lo secuestró en forma preventiva para establecer su procedencia.

En la tercera intervención, los efectivos detuvieron a un joven de 27 años en la intersección de las calles Neuquén y Chile, del barrio 25 de Mayo por estar imputado en una causa judicial por robo, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.

Luego los policías del GOM y la Zona Dos del Comando Patrulla de Seguridad Urbana hallaron en recorridas preventivas a tres hombres que alteraban el orden público y consumían bebidas alcohólicas en un auto Volkswagen Gol, en la intersección de las calles Güemes y barrera el barrio 25 de Mayo.

En ese procedimiento, se realizó una prueba de alcoholemia al conductor, de 29 años, que arrojó resultado positivo y se labró el acta de infracción.

Ante la situación, los tres hombres fueron demorados y notificados de una causa contravencional, con intervención del Juzgado de Paz. (Con foto)

ESTANISLAO DEL CAMPO

Localizaron al presunto autor de un robo y lo aprehendieron

• Estaba escondido en una vivienda abandonada

Investigadores de la Brigada de la Comisaría Estanislao del Campo detuvieron a un hombre, recuperaron varios objetos de valor y secuestraron droga.

La intervención se realizó tras tareas investigativas y el rápido accionar policial, lo que permitió localizar al presunto autor en una vivienda abandonada, donde además secuestraron un televisor de 55 pulgadas, un tubo de gas, un secarropas y prendas de vestir, entre otros elementos vinculados con la causa judicial.

Durante el procedimiento, también secuestraron un envoltorio con marihuana, por lo que se realizaron las actuaciones por separado.

El detenido quedó alojado en una de las celdas de la dependencia policial y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas. (Con foto)























