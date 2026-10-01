Celebraron el Día Nacional del Patrimonio Cultural con una muestra

Estará abierta a todo el público, con entrada libre y gratuita, hasta fines de este mes.

El pasado jueves 8 de octubre se conmemoró el Día Nacional del Patrimonio Cultural y Natural en todo el país, motivo por el cual, desde la Dirección de Patrimonio Sociocultural de la provincia, inauguraron una muestra del artista plástico formoseño, Nino Valdés, que aborda tres aristas: la ciudad, la naturaleza y los mitos regionales.

Al respecto, la titular de la cartera, Graciela Buiatti, explicó que esta muestra expone, en toda la serie, “los distintos aspectos de nuestra provincia” y, es pertinente, en esta fecha “tan especial” porque “nosotros pensamos en que es un día para reflexionar y tomar conciencia de toda la naturaleza y el patrimonio cultural que tenemos en Formosa”.

“Pensemos que, en Formosa, tenemos el Bañado La Estrella, que es la séptima maravilla del mundo, la Laguna Oca, la Costanera, los Parques Nacionales, que son naturalezas que han sido resguardadas y que permanecen con toda su fitogeografía, sus animales, sus pájaros, tal cual desde el inicio, desde las primeras épocas”, indicó.

Respecto al patrimonio, la funcionaria detalló que, el Museo Juan Pablo Duffard, “ha sido declarado Patrimonio Nacional en 1953” y mencionó a la Catedral, el Cine Teatro Italia, las estaciones de trenes a la vez que “lo que hemos resguardado del patrimonio inmaterial como el Karaí Octubre, la Caña con Ruda, etc.

“Todo esto que respecta al patrimonio, tanto natural como cultural, tenemos que seguir resguardándolo”, aseveró.

Del mismo modo, en los museos del interior provincial que cuentan con diferentes características “están resguardando la historia”.

“Nuestro trabajo es fundamentalmente resguardar la historia de cada localidad a través de los documentos, de los objetos, la fotografía, que se siga resguardando esto que es de dónde venimos, pero que también nos muestra hacia dónde vamos”, sostuvo.

En lo que respecta a la muestra que inició el jueves, estará abierta a todo público hasta fin de mes e invitó a todas las personas a acercarse tanto los días de la semana como los feriados y fines de semana “a mirar y recorrer”.



