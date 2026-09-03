RENATRE Formosa entregó la primera renovación en el país del sello en prácticas laborales sotenibles a la Sociedad Rural local

El reconocimiento fue entregado por la delegada provincial del RENATRE, Ing. Karina Vega, durante el acto inaugural de la 81.ª Exposición Rural de Formosa. La ceremonia contó con la presencia del Gobernador de la provincia, ministros y destacados dirigentes de entidades gremiales agropecuarias nacionales.

FORMOSA, 8 de septiembre de 2026. – En el marco del acto inaugural de la 81.ª Exposición Rural de Formosa, la delegada provincial del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), Ing. Karina Vega, realizó la entrega formal del certificado de renovación del Sello en Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) a las autoridades de la Sociedad Rural de Formosa.

La ceremonia contó con la presencia del Gobernador de la provincia de Formosa; el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge Abel González; y el ministro de la Producción y Ambiente. También participaron importantes dirigentes y representantes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

La renovación constituye un hecho destacado a nivel nacional, ya que la Sociedad Rural de Formosa fue el primer establecimiento de la Argentina en certificar el Sello en Prácticas Laborales Sostenibles y ahora se convierte también en el primero del país en obtener su renovación.

Este nuevo reconocimiento reafirma el trabajo articulado entre el RENATRE, las autoridades provinciales y las entidades representativas del sector agropecuario, orientado a consolidar ámbitos laborales cada vez más seguros, formales y sostenibles.

La distinción es resultado del trabajo sostenido llevado adelante por la Sociedad Rural de Formosa, que permitió concretar importantes mejoras edilicias y avanzar en la implementación de rigurosas medidas destinadas a la prevención de riesgos laborales.

A partir de las recomendaciones técnicas realizadas por el RENATRE, el establecimiento implementó un plan y esquema integral de evacuación ante incidentes, acompañado por un programa permanente de capacitación destinado al personal que desarrolla sus tareas en el predio.

Estas acciones permiten fortalecer las condiciones de seguridad, prevención y organización laboral, promoviendo buenas prácticas que contribuyen tanto al bienestar de los trabajadores como al desarrollo responsable de la actividad rural.

En ese sentido, las autoridades presentes destacaron el valor estratégico del diálogo y del trabajo conjunto entre el sector público, el RENATRE y las entidades gremiales agropecuarias para sostener estándares de excelencia laboral y continuar impulsando una producción basada en la responsabilidad social.

Con esta primera renovación otorgada a nivel nacional, Formosa vuelve a marcar un precedente en la implementación del Sello en Prácticas Laborales Sostenibles, consolidando una experiencia que pone en valor la prevención, la capacitación y la mejora permanente de las condiciones laborales en el ámbito rural.



