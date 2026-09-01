Los centros de salud de los barrios 28 de Junio y Fray Salvador Gurrieri celebran un nuevo aniversario

El ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia, hizo llegar su reconocimiento a los equipos de ambos efectores y destacó la tarea que realizan diariamente para garantizar una atención cercana y accesible a las familias de esos sectores de la ciudad de Formosa.

En el marco de un nuevo aniversario de los centros de salud de los barrios 28 de Junio (ex Lote 110) y Fray Salvador Gurrieri (ex Lote 111), que se conmemora este 20 de septiembre, el ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia, saludó especialmente a los trabajadores y trabajadoras que forman parte de ambos equipos.

Los dos efectores fueron inaugurados el 20 de septiembre de 2023 por el gobernador de la provincia de Formosa, doctor Gildo Insfrán, como parte de las obras destinadas a acompañar el crecimiento de ambos barrios y fortalecer la atención primaria de la salud en esa zona de la ciudad de Formosa.

Desde su puesta en funcionamiento, los centros acercan múltiples prestaciones a los vecinos, brindando respuestas a las necesidades sanitarias de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.

“En este nuevo aniversario quiero hacer llegar un afectuoso saludo y mi reconocimiento a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de los centros de salud 28 de Junio y Fray Salvador Gurrieri, por el compromiso y la responsabilidad con los que todos los días atienden y acompañan a sus comunidades”, expresó Atencia.

Asimismo, el titular de la cartera sanitaria provincial destacó que contar con establecimientos de salud dentro de los barrios “permite que las familias tengan cerca de sus hogares un equipo que las conoce, las acompaña y trabaja permanentemente en la prevención, la promoción y el cuidado integral de la salud”.

Finalmente, Atencia remarcó que ambos efectores forman parte de la red sanitaria pública provincial y cumplen un rol fundamental como puerta de entrada al sistema, fortaleciendo la atención territorial y el vínculo permanente con la comunidad.







