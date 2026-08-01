"Lirica y humor" llega a Formosa con la mejor ópera y música popular

El grupo “Ópera Bis” trae a Formosa el espectáculo “Lírica y humor”, protagonizado por la soprano María José Dulín y el barítono Fernando Santiago, reconocidos artistas vinculados al Teatro Colón. La cita es el viernes 2 de octubre, a las 21, en el Auditorio “Teatro de la Ciudad”.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir vía on line a través de la plataforma butacauno.com.ar, mientras que los tickets físicos se consiguen en el local del Grupo Mozart, sito en España 415, de lunes a jueves de 16.30 a 21 y los viernes de 18 a 20.

Se trata una propuesta original, donde la música clásica y popular, se unen para transportar al público en un viaje inolvidable, ⁠a través de arias de ópera, canzonettas italianas, romanzas españolas, tango y clásicos populares, combinando momentos de humor y complicidad.

Dentro del vasto repertorio se destacan canciones invaluables como “El día que me quieras”, “Volare”, “Bella ciao” y “Brindis de la Traviata”. Cabe destacar que ambos cantantes recibieron dos nominaciones a los Premios Estrella de Mar en la temporada marplatense del verano 2025.

Opera Bis, con más de 20 años de trayectoria invita a descubrir la magia de la ópera y la lírica popular española de la mano de los mejores intérpretes, quienes ofrecerán un espectáculo de alto nivel artístico, donde la pasión, la emoción y la diversión se apoderarán durante noventa minutos de los espectadores.