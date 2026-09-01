La Policía investiga el robo de motores náuticos de un deposito

• Se realizan relevamiento de cámaras de seguridad del sector

Efectivos de la Comisaría Seccional Primera investigan un hecho de robo ocurrido en un local comercial en el barrio San Martín de esta ciudad, donde personas desconocidas rompieron la puerta de acceso y sustrajeron siete motores de lancha.

El hecho fue constatado este sábado, alrededor de las 07:30 horas, cuando personal policial acudió al lugar y observó la rotura total de la puerta principal de acceso.

En el lugar los uniformados se entrevistaron con el propietario, quien manifestó que el inmueble funciona como depósito y no como local de atención al público, ya que allí se almacenan elementos en stock para abastecer otro comercio.

Posteriormente, se hizo presente el encargado del depósito, quien verificó el interior del lugar y constató la faltante de siete motores de lancha marca Mercury.

Según lo informado, los motores se encontraban próximos a la puerta de acceso, y la última vez que el local permaneció abierto fue durante la mañana del día anterior.

En el lugar trabajó personal de la Dirección General de Policía Científica, que realizó las pericias fotográficas y demás diligencias de rigor.

Además, se iniciaron tareas investigativas a fin de identificar al autor o autores del hecho y avanzar en la recuperación de los bienes sustraídos.