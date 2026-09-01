La Policía detuvo al presunto autor de un homicidio ocurrido en la comunidad Ayo La Bomba

• La víctima, un joven de 18 años, falleció tras recibir un disparo de arma de fuego durante un confuso episodio entre varias personas

Efectivos de la Comisaria Las Lomitas allanaron una vivienda y detuvieron a un hombre de 30 años que durante una discusión efectuó un disparo con un arma de fuego, el cual hirió a la víctima provocándole la muerte, continúan las diligencias para secuestrar el arma de fuego.

El hecho ocurrió alrededor de las 05:00 horas de este sábado, cuando los uniformados verificaron un requerimiento en la comunidad Ayo La Bomba de la localidad de Las Lomitas.

Allí los policías tomaron conocimiento de que se produjo un conflicto entre varias personas y un joven de 18 años resultó gravemente herido por un disparo de arma de fuego, quien al llegar al hospital falleció.

La situación fue informada a la Jueza de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, quien direccionó las actuaciones.

En continuidad con la investigación, alrededor de las 07:00 horas, los uniformados concretaron un allanamiento en el domicilio de la familia sindicada en el hecho, donde se procedió a la aprehensión de un hombre de 30 años, señalado como presunto autor del disparo que causo la muerte del joven.

En el lugar se contó con la colaboración de la Delegación Policía Científica, quien documento el procedimiento.

El imputado fue notificado de su situación legal y alojado en celdas de la Comisaría, en el marco de la causa judicial por “Homicidio”.

Se continúan con las tareas investigativas para hallar el arma utilizada y avanzar con el esclarecimiento total del caso.