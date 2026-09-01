Instituciones educativas desarrollan el Festival Provincial de la Matemática

La propuesta forma parte del Plan Provincial de Alfabetización y del Plan Jurisdiccional del Compromiso por la Matemática y alcanzó a 582 escuelas de las 19 delegaciones zonales e incluyó la participación de 654 docentes.

Este viernes 25 de septiembre, el Ministerio de Cultura y Educación (MCyE) desarrolló el Festival Provincial de la Matemática en simultáneo en diversos establecimientos educativos del Nivel Primario con la participación de estudiantes del segundo ciclo.

Al respecto, Édgar González, del equipo técnico de la Dirección de Educación Primaria dependiente del MCyE, indicó que esta actividad tiene como objetivo el fortalecimiento e intensificación de esta materia, contribuyendo a la mejora constante de los desempeños de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria.

“Se hace mediante un formulario donde se van a obtener la respuesta de cómo le está resultando a ellos en actividades respecto a matemáticas; y esa información se obtiene de manera instantánea. Luego eso se va a procesar para poder enviar a cada escuela para ver cómo están los chicos en esa materia”, ahondó.

Asimismo, el referente aseveró que este Festival se concretó en toda la provincia a través de sus delegaciones de manera simultánea.

“Hay un delegado compañero por estación que coordinan y también cargan en las planillas, en el formulario, la respuesta de los compañeros”, explicó.

Y agregó: “Son ejercicios múltiple choice, tienen ejercicios de numeración, de geometría y de estadística, donde ellos tienen que medir, comparar, analizar, resolver y demás”.

Por último, González aclaró que la actividad no es competitiva porque “no apunta a la meritocracia” aunque cada delegación “puede entregar algún premio” pero, insistió, “es opcional”.

Durante la jornada se desarrollaron actividades matemáticas, promoviendo la exploración, la resolución de situaciones problemáticas y el intercambio de estrategias.

La propuesta forma parte del Plan Provincial de Alfabetización y del Plan Jurisdiccional del Compromiso por la Matemática y alcanzó a 582 escuelas de las 19 delegaciones zonales e incluyó la participación de 654 docentes.



