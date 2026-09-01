Formosa es el aglomerado con menor pobreza del NEA

Según el INDEC, en el primer semestre de 2026 la pobreza creció en todo el país, pero en Formosa subió la mitad que el promedio nacional. Desde fines de 2023 bajó 17 puntos, la mayor caída del Norte Grande.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves el informe de pobreza correspondiente al primer semestre de 2026 y los números vuelven a ubicar a Formosa en un lugar destacado dentro de la región: con una tasa de pobreza en personas del 29,9%, es el aglomerado con menor pobreza del Noreste Argentino —muy por debajo de Gran Resistencia (48,6%), Posadas (42,2%) y Corrientes (41,0%)—, se ubica 11,6 puntos por debajo del promedio del NEA (41,5%), 1,6 puntos por debajo del Noroeste (31,5%) y 2,4 puntos por debajo del promedio nacional, que trepó al 32,3%.

El informe deja, además, un dato preocupante a nivel país: por primera vez desde el primer semestre de 2024 la pobreza volvió a subir, pasando del 28,2% al 32,3% en apenas seis meses —4,1 puntos más—. En el NEA el salto fue de 8,8 puntos (de 32,7% a 41,5%) y en el Noroeste de 3,1 puntos, mientras que en Formosa el incremento fue de 2 puntos (de 27,9% a 29,9%), el menor de la región y menos de la mitad del registrado a nivel nacional.

El diputado provincial del Partido Justicialista, Hugo García, consultado sobre los datos, sostuvo que “el INDEC, que depende del Gobierno Nacional, muestra que Formosa es, otra vez, el aglomerado con menos pobreza de todo el NEA. En un semestre en el que la pobreza creció en todo el país, nuestra provincia muestra los mejores números de la región”.

Sobre quienes suelen presentar a Formosa como sinónimo de atraso y cuando los números son positivos eligen el silencio, manifestó que “llama la atención el silencio selectivo. ¿Por qué no dicen nada de Resistencia, donde casi la mitad de la población —el 48,6%— está bajo la línea de pobreza? ¿Por qué no hablan de Corrientes, que en un solo semestre sumó casi 10 puntos más de pobres, o de Posadas, que sumó casi 15? Formosa tiene hoy menos pobreza que Gran Córdoba (31,1%), Gran La Plata (37,8%) o Gran Santa Fe (38,6%), ciudades que suelen decirse más ricas. Que se tomen el trabajo de revisar los números antes de hablar”.

Y agregó, respecto del aumento de la pobreza a nivel nacional, que “el ajuste de Milei se siente en el bolsillo de la gente. Se ajustó a los jubilados, a las provincias y a las universidades, y los resultados empiezan a verse en las estadísticas del propio Gobierno nacional. Formosa no está aislada de eso. Pero acá el daño es mucho menor porque la Provincia sostiene lo que la Nación abandonó”.

Asimismo, señaló que los comedores escolares funcionan todo el año, incluso en vacaciones; la asistencia alimentaria llega a las comunidades; y se siguen pagando los salarios y las jubilaciones del 82% móvil aun con la coparticipación que Nación le quitó a la provincia.

“Nada de eso es casualidad. Es decisión política del Gobernador, el doctor Gildo Insfrán”, aseguró.

El Diputado justicialista indicó que “esto no resuelve todo, nadie dice eso. Cada formoseño bajo la línea de pobreza es una preocupación y un compromiso. Pero sí es una señal clara de que, con un Estado presente y prioridades claras, se puede proteger a la gente aun en el peor contexto nacional. Los resultados están a la vista, y solo puede negarlo quien prefiere montar operaciones en vez de ver la realidad”.

Para finalizar, García señaló que “la provincia puede mitigar el daño nacional porque tiene las cuentas en orden y esta desendeudada, pero la solución es cambiar la política nacional, y eso lo vamos a hacer con el voto en 2027”.



