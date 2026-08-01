Estudiantes participaron de la apertura del conversatorio de seguridad

Los jóvenes recibieron con entusiasmo esta actividad de la Policía de Formosa, ya que pudieron conocer de cerca a las distintas áreas de la fuerza. También, con esta propuesta, se los instó desde el Gobierno provincial a vivir los festejos por el Mes del Estudiante de una manera segura.

En la mañana de este martes 1° de septiembre, se realizó el acto de apertura del conversatorio de seguridad denominado “Primavera Segura-Jóvenes Protagonistas”. En un evento que fue en el Estadio Cincuentenario de la ciudad de Formosa, la Policía de Formosa, a través de distintos stands informativos y otras actividades, dio a conocer a los jóvenes de instituciones educativas las acciones que llevan adelante las distintas áreas.

En todo el territorio formoseño la fuerza policial realiza un trabajo integral e integrado a través de las políticas públicas en materia de seguridad delineadas por la gestión de gobernador Gildo Insfrán.

Cabe señalar que, como esta propuesta está dentro del Mes del Estudiante, también se contó con la participación de las organizaciones estudiantiles, los docentes e incluso los cadetes de la Policía, quienes estuvieron acompañando la jornada.

Así lo señaló al hacer declaraciones a AGENFOR el ministro de Cultura y Educación Julio Aráoz, quien especialmente valoró esta posibilidad de contacto de la Policía con su pueblo, en particular, con los estudiantes que “serán protagonistas de todas las celebraciones que están previstas desarrollarse de una manera segura y responsable”.

“De esa manera, se continuará con este proceso de construcción social que nos caracteriza como pueblo”, a través del cual, enfatizó que fue elocuente “ver el entusiasmo de los jóvenes en esta actividad, así como también la cercanía de ellos con el personal policial”. “Entonces, para nosotros, desde el Ministerio de Cultura y Educación, es importante poder trabajar codo a codo en esta iniciativa”, reafirmó.

“Sin dudas, se va a seguir fortaleciendo y va a ser una actividad que va a crecer”, agregó el ministro y profundizó en que septiembre se caracteriza por “la celebración, la alegría y por todo lo que representa uno de los momentos trascendentes en la vida de un ser humano”.

Por esa razón, “es muy importante festejar esta fecha de una manera responsable y sin perjudicar a nadie y menos a uno mismo”, instó.











