En un control policial, detectaron mercaderías sin aval aduanero

• La mercadería está valuada en más de $2.500.000

Efectivos de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, apostados en el Control Caminero, Acceso Sur, secuestraron mercadería de origen extranjero que era transportada sin el correspondiente aval aduanero.

El procedimiento tuvo lugar el viernes último a las 11:00 horas, durante el control de un automóvil Chevrolet Aveo, se constató que su conductor trasladaba dos cocinas de cuatro hornallas, tres Smart, una máquina de coser, un dispenser de agua, una notebook, una caja de herramientas, un set de vajillas, un estante metálico porta platos, un taladro inalámbrico con accesorios, dos carteras y cinco mates de madera forrados.

La mercadería, cuyo avalúo total asciende a $2.770.000, fue secuestrada tras la autorización del auxiliar de la Unidad Fiscal Federal, quien dispuso la verificación de la carga y posterior procedimiento, con intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En el lugar se labró el acta correspondiente por infracción aduanera, quedando las actuaciones a disposición de la autoridad competente.