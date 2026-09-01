En distintas intervenciones la policía recuperó una motocicleta y secuestro varios bienes

• El aporte de la comunidad permitió orientar la investigación y esclarecer los hechos.

Integrantes de la fuerza provincial recuperaron una motocicleta de 110 cilindradas sustraída en el barrio Norte y varios bienes sustraídos de una vivienda en el barrio Centro, continúan con las averiguaciones para detener a los presuntos autores.

El primer procedimiento fue concretado días atrás cuando el personal del Comando Radioeléctrico y personal de brigada investigaba de la Unidad Regional Seis tomaron conocimiento de la sustracción de una motocicleta en el barrio Norte.

De inmediato iniciaron las averiguaciones del caso realizando relevamiento en la zona y entrevistas a los vecinos, obteniendo información importante de donde se podría encontrar la motocicleta.

Luego localizaron en el interior de una vivienda abandonada los plásticos y la patente del rodado en cuestión, mientras que, con nuevos datos aportados por vecinos, permitieron establecer que una motocicleta sin sus plásticos se encontraría a la vera de la Ruta Provincial N.º 39.

Con esa información, los efectivos realizaron un rastrillaje por el sector y localizaron el rodado, procediendo al secuestro y traslado a sede policial.

Por otra parte, personal de la Comisaria Ingeniero Juarez en conjunto con el personal del Comando Radioeléctrico Policial, realizaban averiguaciones sobre la sustracción de varios bienes en una vivienda del barrio Centro días atrás.

Con la colaboración de vecinos del sector, los efectivos lograron localizar los bienes en una zona boscosa situada a unos 50 metros del inmueble.

Secuestrando un tubo de gas de 10 kilogramos, una mochila, un motor elevador de agua, una tanza y cintas aislantes.

En ambos casos se contó con la colaboración de la Delegación Policía Científica, quienes documentaron los procedimientos.

Se continúan las diligencias a fin de individualizar y detener a los autores de los distintos hechos. (Con fotos)

CLORINDA

La Policía esclareció la sustracción de una motocicleta en el barrio Porteño Sur y detuvo al presunto autor

• Fue gracias al rápido accionar policial

Efectivos del Destacamento El Porteño, dependiente de la Unidad Regional Tres, esclarecieron la sustracción de una motocicleta ocurrida en el barrio Porteño Sur de la segunda ciudad, con la aprehensión del presunto autor y el secuestro del rodado.

El hecho fue denunciado este sábado, luego de que una joven informara que, alrededor de las 04:00 horas, personas desconocidas le sustrajeron su motocicleta Guerrero G110, que se encontraba frente a su domicilio, sin sistema de seguridad colocado.

A partir de la denuncia, el personal policial analizó las imágenes aportadas por la damnificada, donde se observaba a un hombre con características particulares de vestimenta, quien sería el autor material del hecho.

Con esos datos, los efectivos realizaron tareas de relevamiento en distintos sectores del barrio.

Durante las recorridas, al llegar a inmediaciones de la avenida Belgrano y Quinta Cortada del barrio Porteño Sur, los policías observaron a un hombre con características similares a las registradas en las imágenes, quien trasladaba a su costado una motocicleta tipo 110 cilindradas.

De inmediato, procedieron a su identificación y aprehensión. Luego, al verificar los guarismos del rodado, constataron que coincidían con la motocicleta denunciada como sustraída.

En el lugar se realizó el secuestro de esta y se labró el acta correspondiente, con la colaboración de personal de la Delegación Policía Científica, que documentó el procedimiento.

El detenido y la motocicleta recuperada fueron trasladados a la dependencia policial, quedando todo a disposición de la Justicia.



