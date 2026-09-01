El nuevo Régimen Penal Juvenil; tema central de una capacitación en la Escuela Judicial

Tras la reciente entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, el Poder Judicial de Formosa anunció la realización de una importante charla-debate destinada a profundizar el análisis de la nueva normativa.

La actividad se desarrollará de manera presencial mañana, miércoles 16 de septiembre, a partir de las 18.00 horas, en el aula principal de la Escuela Judicial, situada en el 6° piso del edificio de Tribunales.

El encuentro está dirigido especialmente a todos y todas las juezas y jueces, secretarias y secretarios, jefas y jefes de Despacho y de Mesas de Entradas, así como al personal administrativo, técnico y a los equipos interdisciplinarios del fuero de menores de la Primera Circunscripción Judicial, incluyendo la localidad de El Colorado. No obstante, se prevé también la participación de agentes de otros fueros, favoreciendo así un espacio de intercambio plural y enriquecedor.

La actividad estará a cargo de la jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Dra. Silvana A. Jarzynski, ex jueza del Juzgado de Menores de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, quien aportará su amplia experiencia y trayectoria en la materia.

Bajo su coordinación se promoverá un debate que combine el análisis teórico, el abordaje práctico y el intercambio de experiencias entre los operadores judiciales.

El temario propuesto contempla un recorrido integral por la evolución del derecho penal juvenil en la Argentina. En primer término, se abordará el Régimen Penal de la Minoridad regulado por la Ley Nº 22.278, sus aspectos centrales y la incidencia de su modificatoria, la Ley Nº 22.803.

A partir de allí, el eje se centrará en la Ley Nº 27.801, recientemente sancionada, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil en nuestro país.

Se analizarán sus antecedentes, el ámbito de aplicación, los principios rectores que la inspiran, el sistema de sanciones previsto y los límites de las penas, así como los desafíos que plantea su reglamentación e implementación efectiva en la práctica judicial. Finalmente, se tratará la derogación de la Ley Nº 22.278 y las implicancias que ello conlleva para el fuero de Menores.





Desde la Escuela Judicial se informó que las inscripciones se realizarán exclusivamente a través del Aula Virtual del Poder Judicial, hasta completar el cupo de ciento sesenta participantes.

Se anunció además que, dada la relevancia del tema y el interés que ha generado la actividad, la misma será replicada en breve, también de manera presencial, en las cabeceras jurisdiccionales de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial, para lo cual se habilitarán oportunamente las inscripciones correspondientes.

Como reconocimiento al compromiso con la capacitación continua, la participación en esta charla-debate otorgará puntaje a quienes asistan.

Desde la organización remarcan que se trata de una oportunidad valiosa para actualizar conocimientos, compartir inquietudes y fortalecer las herramientas de quienes intervienen diariamente en el abordaje de situaciones que involucran a niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal.

Para obtener más información o realizar consultas sobre el proceso de inscripción, se encuentran habilitados los correos electrónicos:

escuelajudicial_inscripciones@jusformosa.gob.ar

escuelajudicial_aulavirtual@jusformosa.gob.ar



