Dos hombres fueron detenidos por el delito de “Amenazas, Atentado y Resistencia Contra la Autoridad”

Secuestraron una réplica de arma de fuego y un cuchillo

Efectivos de la Comisaría Comandante Fontana, aprehendieron a dos hombres de 38 y 24 años, uno de ellos intentó ingresar un local bailable haciéndose pasar por policía y amenazó al personal policial con una réplica de arma de fuego, mientras que el segundo intentó impedir el operativo con la utilización de un arma blanca.

Alrededor de las 05:30 horas de este domingo, los policías que se encontraban cubriendo servicio de seguridad en el local bailable, ubicado en el barrio 8 de Febrero de esa localidad, intervinieron ante un incidente protagonizado por dos hombres.

Según las averiguaciones, el sujeto de 38 años intentó ingresar al boliche manifestando falsamente pertenecer a la brigada de investigaciones.

Ante la negativa del personal apostado en el lugar, exhibió un arma que llevaba en la cintura con el cual amenazó a los uniformados, y de inmediato fue demorado.

Durante el procedimiento, intervino otro hombre de 24 años, quien intentó obstaculizar la intervención y también amenazó al personal policial

Tras el cacheo de seguridad se constató que el primer sujeto llevaba una réplica de arma de fuego, mientras que al segundo se le secuestró un arma blanca.

Detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la justicia.

Por el hecho se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 5 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia.



