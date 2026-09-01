Dos hombres fueron aprehendidos en el marco de distintas causas judiciales

• Uno de los detenidos está imputado por violación de domicilio y hurto, mientras que el otro era buscado en una causa por lesiones y daño en contexto de violencia de género

Efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini del barrio Colluccio, concretaron dos aprehensiones en distintos procedimientos, a partir de la rápida intervención y de tareas investigativas desarrolladas en el marco de causas judiciales.

El procedimiento se inició alrededor de las 16:00 horas de este viernes, cuando un hombre de 35 años ingreso sin autorización al domicilio de un vecino del barrio Divino Niño. Al ser sorprendido por el propietario, emprendió huida.

El damnificado logró seguir sus movimientos y observó que el sospechoso ingresó a una heladería ubicada en inmediaciones de avenida Néstor Kirchner y calle Atilio Cabrera, en el barrio Liborsi, donde finalmente fue demorado y aprehendido por efectivos policiales.

Durante la intervención, una vecina se presentó en la dependencia policial para denunciar la sustracción de prendas de vestir que había dejado tendidas en el exterior de su domicilio.

Entre las pertenencias que tenía el aprehendido se encontraron varias prendas de vestir, algunas de las cuales fueron reconocidas por la denunciante como de su propiedad.

En otro procedimiento, en la jornada del viernes los uniformados detuvieron en el barrio Colluccio, a un hombre de 30 años que se encontraba imputado en una causa judicial por “Lesiones y Daño, en contexto de Violencia de Género”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 6 de la Primera Circunscripción Judicial.

En ambos casos, los sujetos fueron trasladados hasta la dependencia policial y posteriormente notificado de su situación procesal, quedando a disposición de la magistratura interviniente.