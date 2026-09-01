Día del empleado de comercio: Confirman que no será laborable el lunes 28

El secretario general del CEC-Formosa, Aníbal Alarcón confirmó el carácter de jornada no laboral, establecida por la Ley 26.541, que se trasladará al lunes, según lo acordado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las Cámaras empresarias.

El gremialista mercantil reconoció el esfuerzo y compromiso de los trabajadores del sector, al conmemorarse este sábado 26 de septiembre el Día del Empleado de Comercio.

“En materia de remuneración se deberá dar cumplimiento a las normas legales vigentes de naturaleza laboral y a los alcances de la Ley mencionada -tal como se realiza en feriados nacionales- y no podrá otorgarse ese día como franco compensatorio de descanso semanal”, advirtió.

En este marco, aclaró que “no se puede compensar con horas extras o francos semanales a los empleados. Los comercios podrán funcionar sólo si son atendidos por sus dueños”

Por otra pate, Alarcón hizo llegar por este medio un afectuoso saludo a los trabajadores mercantiles, agradeciendo el “enorme empeño laboral que están poniendo para sobrellevar esta crisis” e invitándolos a “participar de manera comprometida con el sindicato para continuar con el crecimiento de nuestra organización y la defensa de los derechos laborales, bajo la bandera de la unidad, solidaridad y justicia social”.

“Es una fecha para brindar un merecido reconocimiento a nuestros agremiados, centro de esta conmemoración festiva. Es una oportunidad para recordar las ocasiones en que avanzamos en el campo del derecho laboral, sin dejar de claudicar frente a las políticas económicas de ajuste. Pero más que nada es una ocasión para decidir ser más eficaces en la tarea cotidiana, que dignifica y compromete a cada uno a dar lo mejor para ayudar a construir - entre todos- una Provincia y un País solidariamente justos”, reflexionó Aníbal Alarcón, titular de la entidad gremial que lidera a nivel nacional Armando Cavallieri.

“En esa línea de acción – destacó- la actual gestión del CEC-Formosa trabaja en la consolidación de un gremio que es un verdadero orgullo para sus afiliados y un ejemplo a seguir en el ámbito sindical”