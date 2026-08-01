Detuvieron a un hombre y secuestraron dos armas de fuego y un machete

El ocurrió en el Paraje Bajo Hondo, departamento Bermejo. Una mujer y su hijo adolescente fueron asistidos y puestos bajo resguardo tras un violento episodio familiar

Efectivos de la Subcomisaría Lamadrid, dependiente de la Unidad Regional Siete, detuvieron a un hombre de 43 años acusado de protagonizar un episodio de violencia de género e intrafamiliar, en el que resultaron víctimas una mujer y su hijo adolescente.

El hecho ocurrió el domingo, alrededor de las 15:00 horas, en un domicilio ubicado en el Paraje Bajo Hondo, departamento Bermejo.

Según la denuncia y las actuaciones realizadas, el hombre se presentó en la vivienda en estado de ebriedad, donde se generó un conflicto con un adolescente de 15 años y lo agredió, con la utilización de un palo de madera.

Ante la situación, la madre intervino para proteger a su hijo y el acusado la agredió con golpes de puños en el rostro y la amenazó con un rifle calibre 22.

De inmediato, las victimas se retiraron de la vivienda y lograron pedir ayuda.

Por el caso, los policías intervinieron, detuvieron al sujeto y secuestraron un rifle calibre 22, una escopeta calibre 12 y un machete.

La mujer y su hijo recibieron contención y acompañamiento por parte de integrantes de la Oficina de Violencia Intrafamiliar de esa comisaría.

En cuanto al detenido y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia.

Por el hecho se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial y conocimiento del Juzgado de Menores de Las Lomitas.



