Allanamiento en el barrio Eva Perón detuvieron a dos personas y secuestraron estupefacientes

• Se realizó en el marco de una causa por “Amenazas y lesiones con arma blanca en poblado y en banda”

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina, con la colaboración de distintas dependencias policiales del Distrito Cinco, llevaron adelante un allanamiento que culminó con el secuestro de diversos elementos de interés para la causa, el hallazgo de estupefacientes y dos nuevos detenidos, mientras que otras dos personas ya habían sido detenidas por el mismo caso.

El procedimiento se concretó el lunes último alrededor de las 11:15 horas, en cumplimiento de la Orden de Allanamiento, dispuesta por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, en una vivienda ubicada en la Manzana 15 del barrio Eva Perón.

La medida judicial se realizó en el marco de una causa por “Amenazas y lesiones con el uso de arma blanca, en poblado y en banda”, oportunidad en la que los investigadores secuestraron un rastrillo, armas blancas de distintas dimensiones, un pico y un acolchado, elementos considerados de interés para el esclarecimiento del hecho.

Asimismo, durante la intervención se constató la presencia de un perro de raza pitbull, que habría atacado y mordido a la víctima en el episodio investigado.

Como resultado del procedimiento, los efectivos concretaron la detención de un hombre vinculado a la causa principal, quien quedó a disposición de la Justicia. Además, otras dos personas continúan detenidas en el marco de la misma investigación.

Posteriormente, mientras se realizaba la requisa del inmueble, los policías hallaron en una de las habitaciones un recipiente con restos de una sustancia vegetal y un cigarrillo artesanal, por lo que solicitaron la intervención de integrantes de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Los especialistas realizaron las comprobaciones químicas correspondientes, que arrojaron resultado positivo para marihuana, motivo por el cual se secuestró las sustancias y se detuvo a otro hombre, quedando también a disposición de la Justicia.

Del operativo participaron efectivos de la Sección Canes, la Dirección General de Drogas Peligrosas y dependencias del Distrito Cinco.