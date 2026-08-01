Salud mental, género y ambiente se unieron en una jornada especial del Vivero Municipal

La Municipalidad de la ciudad de Formosa llevó adelante este sábado la actividad "Sanar de raíz. Reconectar, transformar y sembrar bienestar", desarrollada de 9 a 11 horas en el Vivero Municipal, del barrio San Jorge.

La propuesta fue organizada de manera conjunta por la Dirección de Género, la Dirección de Coordinación de Ambiente y la Dirección de Espacios Verdes, tres áreas que articularon sus equipos para ofrecer un espacio de encuentro pensado desde una mirada integral del cuidado de las personas.

Al respecto, la directora de Género, María Silvia Carrizo, explicó que se trató de "una propuesta para poder trabajar la salud mental desde la perspectiva de género y la perspectiva ambiental, que son políticas públicas instaladas y profundizadas en la gestión del intendente Jorge Jofré".

La funcionaria destacó la respuesta de las vecinas a la convocatoria. "Contó con un gran grupo de mujeres que participaron. Se habló de salud mental y de la influencia de la naturaleza en el bienestar de las personas", señaló.

Durante el encuentro, las participantes recorrieron las instalaciones del vivero y compartieron dinámicas que combinaron la reflexión con el trabajo práctico. "Vimos cómo podemos realizar un compost para nutrir las plantas y cómo sanar también a las plantas, pero siempre enfocado en analogías que tienen que ver con la salud mental", detalló Carrizo.

La elección del Vivero Municipal como sede no fue casual. El predio del barrio San Jorge es el corazón productivo de la política de arborización que impulsa la gestión del intendente Jofré: allí se producen durante todo el año plantines de especies arbóreas y ornamentales, se recolectan semillas y se elabora el compost que luego nutre las plazas, avenidas y paseos de la ciudad.

Ese entorno de producción y cuidado permanente ofreció el marco ideal para una jornada que propuso trasladar esos mismos gestos, sembrar, nutrir, dar tiempo a los procesos, al plano del bienestar emocional.

Es de destacar, el interés que generó en los asistentes la actividad, que solicitaron poder repetir la experiencia, un nuevo encuentro enfocado en la misma temática.

De esta manera, la comuna capitalina reafirmó su decisión de sostener políticas públicas transversales, donde la perspectiva de género, el cuidado del ambiente y la salud mental se integran en acciones concretas, cercanas y abiertas a toda la comunidad.



