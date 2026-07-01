Norma Ríos destacó el aporte del Segundo Workshop de Creatividad e Innovación para fortalecer a las PyMEs formoseñas

La presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa (CAMEFOR), Norma Ríos, participó del Segundo Workshop de Creatividad e Innovación y valoró la continuidad de este tipo de programas impulsados por el Gobierno de la Provincia de Formosa, al considerar que representan una verdadera inversión en el desarrollo del capital humano y del sector productivo.

Tras participar de la jornada, Ríos destacó la calidad de los contenidos compartidos y el intercambio de experiencias entre empresarios, emprendedores y profesionales, señalando que estos espacios permiten incorporar nuevas herramientas para afrontar los desafíos actuales, potenciar la gestión y consolidar proyectos con una mirada innovadora y de largo plazo.

La dirigente empresaria afirmó que el gobernador Dr. Gildo Insfrán marca la diferencia por su permanente respaldo al sector privado, no solo a través de acciones y gestiones, sino también mediante programas como el de Mejora de la Competitividad Industrial, que fortalecen las oportunidades de crecimiento para las PyMEs formoseñas. En ese sentido, sostuvo que, en un contexto nacional complejo, donde diariamente muchas pequeñas y medianas empresas enfrentan serias dificultades e incluso deben cerrar sus puertas, Formosa continúa apostando al acompañamiento, la capacitación y el desarrollo de quienes invierten, producen y generan empleo.

Ríos también destacó la excelente predisposición y el compromiso del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, del Ministerio de Cultura y Educación, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, de la Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería, de todos los equipos técnicos que hicieron posible la organización de la jornada y del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, que fue sede de este importante encuentro.

"Este tipo de capacitaciones motivan, orientan y desarrollan a quienes emprenden. Nos permiten profundizar el camino del crecimiento, expandir nuestras marcas, fortalecer nuestros productos y reafirmar el propósito de cada PyME formoseña. Son espacios que nos invitan a pensar distinto, innovar y transformar los desafíos en oportunidades", expresó.

Finalmente, Norma Ríos sostuvo que el crecimiento de Formosa se construye con un Estado presente que acompaña, capacita y genera oportunidades para el sector privado. "Cuando el conocimiento se pone al servicio de la producción, las PyMEs crecen, se fortalecen y contribuyen al desarrollo de toda la provincia. Sigamos apostando al trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado, porque ese es el camino para construir una Formosa con más desarrollo, innovación y oportunidades para todos", concluyó.