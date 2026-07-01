Mayans: “Todos los que amamos nuestra Patria debemos trabajar juntos contra Gobierno antipatria de Milei”

El legislador hizo un análisis pormenorizado de temas que destacan a nivel político como las recientes elecciones en Santiago del Estero, el tratamiento de la Ley de Tierras y el plan económico de la gestión de Javier Milei.

El senador nacional de Unión por la Patria (UxP) de Formosa, José Mayans, dialogó con AGENFOR sobre el panorama político actual y abordó temas como las recientes elecciones en Santiago del Estero y el próximo tratamiento de la Inviolabilidad de la propiedad privada, más conocida como Ley de Tierras, que tratarán en la Cámara Alta este jueves 6 de agosto.

En principio, se refirió a los comicios en Santiago del Estero donde estuvieron en juego la conducción de 26 municipios y cuya victoria fue para la alianza que realizó el Partido Justicialista con el radicalismo dejando muy por detrás al espacio partidario que responde al presidente Javier Milei.

“Esto era lo que había hablado Perón, del abrazo con Balvín, él dijo: a este país lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie”, sostuvo; y añadió: “A pesar de lo que ha hecho el Gobierno nacional para tratar de derrotar a Santiago del Estero y a la unión que tienen el Radicalismo y el Peronismo”.

En ese sentido, el legislador consideró que el resultado fue “contundente” porque “la actuación del Gobierno nacional ha sido derrotada” por lo que, aseveró, que a nivel nacional “hay que hacer lo mismo”.

“Debemos luchar todas las fuerzas políticas que queremos nuestra patria, nuestra Nación, ante esta alternativa antipatria que tiene Milei, que es un gobierno que prácticamente está vendiendo a la Argentina. Así que creo que en Santiago del Estero se ha producido la muestra, realmente, de lo que necesita el país”, manifestó.

Y profundizó: “Es una alianza radical-peronista, peronista-radical, pero con el objetivo, obviamente, de llevar adelante políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los santiagueños”.

Asimismo, Mayans indicó que la respuesta del pueblo santiagueño y la alianza de ambas fuerzas partidarias fue un mensaje para el Gobierno de Javier Milei que, “primero es antipatria y, después, antifederal”.

“O sea, ha atacado directamente los recursos de las provincias. En el caso de la nuestra que, durante prácticamente tres años, sin ningún tipo de miramiento, y aparte de eso, la gente que manda con sus operaciones de prensa para ver si pueden hacer fracasar”, señaló.

Y agregó: “El gobierno de Milei ha demostrado que esto que decía que venía a luchar contra la corrupción, que su política de Estado se basaba en la moral, está totalmente destruido. Aparte, es una persona que no tiene visión federal porque no le interesa el progreso de las provincias y es, en definitiva, de donde Nación obtiene los recursos, del esfuerzo de ellas”.

En este marco, el Senador dijo que su percepción es que “prácticamente casi el 70% de la población argentina hoy está en contra del programa de Milei” que denigra aspectos fundamentales de la vida de los argentinos como la salud pública, la educación pública, la inversión pública”.

“Su Gobierno, hasta ahora, ha hecho un programa basado en un alto endeudamiento del país, en una baja prácticamente de la actividad económica, en pérdida de casi 30 mil pymes, más de 300 mil puestos de trabajo y el perjuicio de los que echaron del Estado: INTA, INTI, todas estas entidades que generaban prácticamente políticas de desarrollo para la República Argentina. Estamos hablando de casi 500 mil personas que han sentido el efecto de este mal gobierno”, detalló.

Y ahondó: “Uno no puede imaginar a Formosa sin educación pública, sin salud pública o sin un esquema básico de desarrollo que mejore la calidad de la gente, de agua potable, energía, comunicaciones, caminos, todo eso que, según Milei, tiene que hacer el sector privado, pero en cualquier provincia argentina, si no tenemos un sistema solidario de acción, es imposible conseguir ese desarrollo”.

Endeudamiento

Apuntó, también Mayans, contra el endeudamiento de las familias y empresas argentinas y la suba de servicios y alimentos básicos durante la gestión de Javier Milei y dijo que “ellos hablan del índice del 2% pero la energía eléctrica subió el 600%, por ejemplo”.

En este apartado, habló sobre las declaraciones del Presidente quien responsabilizó a los argentinos por sus altos niveles de endeudamiento asegurando que el Estado no debe tomar ninguna medida para aliviar esta situación y criticó, contundente, que “no está entendiendo la problemática general de la gente” porque “está más en el exterior que en Argentina”.

“Él es un Presidente que sostiene un programa que según él va a llevar al éxito de la República Argentina, donde habla, por ejemplo, de un déficit cero mentiroso, porque consiguieron un equilibrio fiscal robándole fondos a las provincias”, resaltó.

Y, además, “el endeudamiento que ha llevado al país con más de 100 mil millones de dólares y la recaudación que cae mes a mes, afecta duramente el programa económico de las provincias, por lo que está fracasando”.

Ley de Tierras

En cuanto al tratamiento del proyecto oficial de extranjerización de las tierras que el ejecutivo nacional pretende modificar y que tendrá tratamiento el próximo 6 de agosto en la Cámara de Senadores de la Nación, aclaró que, en principio, “la propiedad privada está garantizada en este país por la Constitución”.

“Por el artículo 17 y por el artículo 14 también, por el hecho de que en estos artículos, que son los artículos base de la Constitución y de las garantías constitucionales, establece claramente que el individuo puede disponer de su propiedad y aparte de eso dice que la propiedad es inviolable”, explicó.

Es decir que “es un título mentiroso” el del proyecto del oficialismo porque, primero, “cambian el esquema de la Ley de expropiación” ya que “ellos están quedando con empresas del Estado, con propiedad del Estado y lo que pretenden con esta ley es garantizar que todo lo que están robando al Estado, el Estado no lo pueda recuperar”.

“Por eso cambian la Ley de expropiaciones de modo tal que el Estado prácticamente no tenga más nada que ver con el tema de la tasación, por ejemplo, de un cliente que se declara autoridad pública, sino que lo pueda hacer el mercado o el propio individuo al cual se le expropia”, especificó.

Y, aparte, “le agregan un núcleo que se llama lucro cesante, lo cual haría imposible que nosotros hubiésemos recuperado, por ejemplo, la empresa como YPF”, entonces, “hay una trampa para el Estado de modo tal que cuando vos quieras hacer una escuela, un hospital o un extendido de redes de 500 kilovoltios o un acueducto, prácticamente el Estado se vería impedido de hacerlo por esta nueva Ley de expropiación”.

De esta manera, Mayans pormenorizó que en este proyecto “hay dos cosas graves: primero sacan el margen del 15%, en el país ya prácticamente tenemos un 6% de ocupación extranjera y al liberar totalmente, no está hecho para los hermanos latinoamericanos sino para las grandes empresas americanas, europeas o israelíes dándole prácticamente el manejo de la tierra en la República Argentina”.

“El otro punto grave es que sacan el tema de la zona de frontera, que es una ley que prácticamente está vigente desde 1940, en donde en zona de frontera solamente pueden tener propiedades, salvo autorizaciones de empresa, los argentinos y no los extranjeros”, precisó.

Respecto al tratamiento, el legislador nacional recordó que será la cuarta sesión y “no sabemos cuál es el despacho, porque cada sesión cambian el despacho, lo que demuestra es un alto grado de improvisación” y, aparte, “la falta de entendimiento de lo que a la gente le está haciendo falta en este momento”.

“Al trabajador lo que le hace falta es que se rompa ese esquema de aumentos salariales porque las ganancias están en 1.600.000, hay trabajadores que están por debajo de los 1.000.000 de pesos, este esquema de extranjerización de tierras solamente le interesa a las empresas que están tratando de comprar la Argentina”, remarcó.

Formosa

Por último, Mayans analizó la situación de Formosa y garantizó que “es una provincia más sólida a pesar de la acción del Gobierno nacional y de los que lo representan para aplastar la política pura que tiene”.

“Pero es muy sólida porque está muy bien administrada, tiene bajo endeudamiento prácticamente; no estamos en un momento ideal, hemos tenido caída de la Coparticipación durante tres años y en el tema del fondo previsional, la provincia prácticamente lo está afrontando en soledad porque el Gobierno nacional ha decidido no mandar los fondos que recaban las trece provincias que tiene en caja”, desarrolló.

Y ratificó: “Así que lo que diga el Gobierno nacional con respecto a la provincia de Formosa es porque tiene una visión absolutamente distinta del rol que tiene el Estado que nosotros tenemos, esa visión de la responsabilidad en el desarrollo de la comunidad”.

Por lo que, confió, en el que “el pueblo formoseño es esclarecido y va a seguir acompañando las políticas públicas que han generado el desarrollo de la provincia y no las políticas públicas que han generado el aplastamiento de la economía nacional”.



