La Policía detuvo a un hombre, secuestro carne vacuna y un automóvil

• Fue el resultado de un rápido accionar policial

Efectivos de la Delegación Villa General Urquiza de la Unidad Especial de Asuntos Rurales detuvieron a un hombre, presunto autor de un hecho de abigeato, como así también otro sujeto hizo entrega voluntaria la carne vacuna faenada y se secuestro el automóvil que se utilizó.

El hecho ocurrió días atrás cuando un hombre denunció la sustracción de un animal vacuno de su estancia ubicada por Ruta Provincial N° 26, a unos 4 km de la localidad de Pozo del Tigre.

De inmediato los policías se abocaron a las tareas investigativas del caso y lograron la aprehensión de uno de los presuntos autores.

Por otra parte, un sujeto se presentó en la dependencia policial y realizó entrega del producto cárnico faenado como así también procedieron al secuestro del automóvil Fiat Cronos, el cual fue utilizado para el transporte de la carne.

Continúan las diligencias para detener a los demás participantes del hecho, en tanto que el sujeto aprehendido se encuentran alojado en celdas de la Comisaría Pozo del Tigre a disposición de la Justicia.



