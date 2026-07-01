Estaban involucrados en casos de amenazas y lesiones y terminaron presos

• Uno de los detenidos registraba pedido de captura vigente por varios hechos en contexto de violencia de género

Efectivos policiales detuvieron a dos hombres vinculados a causas judiciales por amenazas, lesiones y hechos en contexto de violencia intrafamiliar y de género.

El primer procedimiento estuvo a cargo de integrantes de la Comisaría Bernardino Rivadavia, durante recorridas preventivas e identificación de personas por la calle Padre Patiño y Quinta del barrio San José Obrero, de esta ciudad.

En ese contexto, los uniformados observaron a un joven que salió a correr al ver los policías, pero fue alcanzado en forma rápida.

Tras verificar sus datos en el Sistema Integrado de Seguridad, se estableció que el hombre de 23 años estaba imputado en una causa por “Amenaza en contexto de violencia intrafamiliar”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Ante esta situación, se procedió a su aprehensión y traslado hasta la dependencia policial para las diligencias legales, donde quedó a disposición de la Justicia provincial.

El segundo procedimiento lo realizaron miembros de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Seccional Tercera, en un operativo de identificación de personas en el barrio San Agustín.

Durante las tareas de campo, los investigadores identificaron a un hombre de 36 años y al entrecruzar la información con la base de datos del Sistema Integrado de Seguridad, constataron que registraba un pedido de detención vigente por “Amenazas, lesiones leves doblemente agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género”.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3.