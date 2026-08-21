Dr. Hugo Gastón Vallejos: Asesoramiento jurídico serio, cercano y con estrategia
El Dr. Hugo Gastón Vallejos, abogado del foro ordinario en la provincia de Formosa y en el fuero Federal con experiencia en Derecho Civil, Familia, Penal y Laboral, brinda asesoramiento jurídico serio, cercano y con estrategia para cada caso.
Servicios
Asesoramiento Confiable
Análisis a fondo de cada caso, con fundamentos sólidos antes que soluciones apresuradas.
Compromiso con la Excelencia
Trabajo cada etapa del proceso con disciplina y dedicación, cuidando cada detalle.
Formación Actualizada
Docente universitario y en capacitación permanente para ofrecerte el mejor criterio jurídico.
Sobre el Dr. Vallejos
El letrado te acompaña a resolver cada situación con estrategia y criterio
Cada consulta se aborda con profundidad, analizando los antecedentes y construyendo el camino más sólido, ya sea por vía extrajudicial o judicial, siempre priorizando los intereses de los clientes.
"Como abogado en Formosa con formación académica sólida, actualmente curso el posgrado de especialidad en Docencia Universitaria e integro el staff docente de la Universidad de la Cuenca del Plata, Sede Formosa, en la Cátedra de Derecho Penal Especial de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Carrera de Abogacía. Esta actividad académica constante refleja el mismo criterio que aplico en cada caso: tiempo, disciplina y una estrategia pensada a medida, no una solución apresurada", expresó el Dr. Vallejos.
Además
Asesoramiento personalizado
Formación académica sólida
Planes y facilidades de pago
Respuesta ágil a tu consulta
Matricula Provincial de Formosa N° 4455 CPAFSA
Matricula Federal 147 F764
10 AÑOS DE FORMACIÓN CONTÍNUA
Consultas
+54 9 3704 77-6705
Web: https://drgastonvallejos.com.ar/