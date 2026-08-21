Dr. Hugo Gastón Vallejos: Asesoramiento jurídico serio, cercano y con estrategia

Servicios

Asesoramiento Confiable

Análisis a fondo de cada caso, con fundamentos sólidos antes que soluciones apresuradas.

Compromiso con la Excelencia

Trabajo cada etapa del proceso con disciplina y dedicación, cuidando cada detalle.

Formación Actualizada

Docente universitario y en capacitación permanente para ofrecerte el mejor criterio jurídico.

Sobre el Dr. Vallejos

El letrado te acompaña a resolver cada situación con estrategia y criterio

Cada consulta se aborda con profundidad, analizando los antecedentes y construyendo el camino más sólido, ya sea por vía extrajudicial o judicial, siempre priorizando los intereses de los clientes.

"Como abogado en Formosa con formación académica sólida, actualmente curso el posgrado de especialidad en Docencia Universitaria e integro el staff docente de la Universidad de la Cuenca del Plata, Sede Formosa, en la Cátedra de Derecho Penal Especial de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Carrera de Abogacía. Esta actividad académica constante refleja el mismo criterio que aplico en cada caso: tiempo, disciplina y una estrategia pensada a medida, no una solución apresurada", expresó el Dr. Vallejos.

Además

Asesoramiento personalizado

Formación académica sólida

Planes y facilidades de pago

Respuesta ágil a tu consulta

Matricula Provincial de Formosa N° 4455 CPAFSA

Matricula Federal 147 F764

10 AÑOS DE FORMACIÓN CONTÍNUA

Consultas

+54 9 3704 77-6705

Web: https://drgastonvallejos.com.ar/